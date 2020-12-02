Nisandaki fuara 3 haftada 2 bin şirket başvurdu

Pandemi koşullarında çıkış arayan fuarcılık sektörüne çözüm Messe Frankfurt’tan geldi. Kendi fuar alanları ile dünyanın en büyük ticaret fuarı, kongre ve etkinlik organizatörlerinden Messe Frankfurt salgın yüzünden iptal olan dört fuarını Nisan ayında fiziksel ve dijitalin bir arada olacağı özel bir etkinlikte bir araya getiriyor. Messe Frankfurt Başkan Yardımcısı Nicolette Naumann 17-20 Nisan 2021’de gerçekleştirilecek International Consumer Goods Show – Special Edition’a seyahat kısıtlamaları olmazsa Türkiye’den yüksek katılım beklediklerini söyledi.

Messe Frankfurt, düzenlediği uluslararası basın toplantısıyla pandemi sebebiyle yapılamayan Christmasworld, Creativeworld, Paperworld ve Ambiente 2021 fuarlarını fiziksel ve dijital ortamda bir araya getirdiğini açıkladı. Söz konusu fuarlarda sergilenen ürün gruplarının yer alacağı fiziksel tüketici ürünleri fuarı Consumer Goods Show ile Digital Days bir kereye mahsus olmak üzere aynı anda hem fiziksel hem de dijital olarak 17-20 Nisan 2021 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek.

Fuarda sergilenecek ürün gruplarına göre hazırlanan yerleşim planının da açıklandığı basın toplantısında konuşan Messe Frankfurt Başkan Yardımcısı Nicolette Naumann devlet seviyesinde hizmet veren sağlık uzmanlarından aldıkları destekle COVID-19 konusunda oldukça gerçekçi ve adil olduklarını ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Bugüne kadar 63 ülkeden 2 bin şirketin fuarda yer almak için başvurduğunu söyleyen Naumann, “Fuar planını üç hafta içinde yaptık. Bu kadar kısa süre için 2 binin çok önemli bir katılım rakamı olduğunu düşünüyorum. Bu ilgi iş dünyasının gerçek bir fuara ne kadar ihtiyaç duyduğunu da gösteriyor. Karar vermek için bizden süre isteyen katılımcılar da var. Bugün itibariyle o tarihte kaç katılımcımızın seyahat edebilir olacağını bilmiyoruz. Ancak Almanya’da aşılama aralıkta başlıyor ve aşılama fuar alanımıza çok yakın. O zamana kadar hızlı test çalışmalarının da ilerleyeceğini düşünüyoruz. Tüm bunlar umut verici” diye konuştu.

DÜNYA’nın sorusu üzerine Türkiye’den fuara ilginin yüksek olduğunu belirten Naumann, “Özellikle züccaciye sektöründen ilginin her zamankinden fazla olduğunu görüyoruz. Türk şirketlerle geçmişe dayanan yakın ilişkilerimiz var. Eğer o tarihte seyahat kısıtlamaları olmazsa yüksek katılım bekliyoruz” dedi. Messe Frankfurt İstanbul ofisinin sağladığı bilgiye göre, Türkiye’den bu güne kadar bireysel katılım başvurusu yapan 102 şirket bulunuyor.

Toplantıda açıklanan yerleşim palanına göre, 8, 9, 10 ve 11’inci salonlar Ambiente fuarının ürün gruplarını kapsarken, 12’nci salonda da Christmasworld ve Paperworld ürün grupları yer alacak. Hobi, zanaat ve el sanatları gereçleri fuarı Creativeworld katılımcıları ise fiziksel olarak fuarda yer almayacak. Bu ürünler Consumer Goods- Digital Days dijital platformunda sergilenecek. Uzun bir süredir fiziksel olarak bir uluslararası ticaret fuarının düzenlenememiş olması sebebiyle, aynı anda hem fiziksel hem de dijital ortamda düzenlenecek fuarın global tüketim malları sektörü için oldukça başarılı geçmesi öngörülüyor.

Şirketlere dijital 'fuar alanı' da verilecek

Messe Frankfurt Başkan Yardımcısı Nicolette Naumann, International Consumer Goods Show – Special Edition’ın tek seferlik bir organizasyon olarak planlandığını söyledi. Dolasıyla katılımcı firmaların bu fuardaki konumları sonraki senelerde düzenlenecek fuarlardaki konumlarını etkilemeyecek. Yani Ambiente 2020’ye katılan bir firma, 2021’deki fuara katılmadığı takdirde Ambiente 2022’deki yerini kaybetmeyecek. Naumann fuar katılımıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Firmaların fuara kendi stand tasarım ve kurulumları ile fiziksel olarak, hazır stand paketleri ile fiziksel olarak ve sadece dijital ortamda olmak üzere üç farklı yolla katılabilecek. Fiziksel katılım sağlayan tüm şirketlerin ‘ Consumer Goods-Digital Days’ dijital platformu üzerinde de bir profili bulunacak. Katılımcılar bu sayede fuara gelemeyen potansiyel müşterileri de canlı bağlantı kurabilecek."