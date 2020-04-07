Nişantaşı Kampüsü’ne 92 konut 1 ticari işletme

07 Nisan 2020

Şebnem TURHAN



Marmara Üniversitesi’nin iletişim ve diş hekimliği fakültelerinin olduğu Nişantaşı Kampüsü arazisine Emlak Konut tarafından arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeli ile yapılacak projede yapı ruhsatları alındı. Emlak Konut’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Teşvikiye’de 405 Ada 110 Parselde yer alan arsada yapılacak 92 konut ve 1 ticari üniteden oluşacak toplam 93 adet bölüme ilişkin ruhsat alındığı duyuruldu. Projeyi Dap Yapı Mart 2018’deki ihale sonucu kazanmıştı. Yapı ruhsatının ardından iki yıl içinde inşaatın başlatılması gerekiyor.



Marmara Üniversitesi’nin Nişantaşı Kampüsü’nün bulunduğu arazi 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adına tescil edildi. Marmara Üniversite’si devir karşılığında 455 milyon TL ve Maltepe’deki Evren Kışlası’nı almıştı. Taşınmazların mülkiyeti TOKİ ile Emlak Konut arasında 20.06.2016 tarihli satış protokolü ile Emlak Konut GYO AŞ‘ye geçmiş tapu devri yapılmamıştı. Ihlamur Kasrı’na da komşu olan arsanın çevresindeki alanlar ise yapılaşma dışı bırakılmıştı. Arazinin imar planı da 2018’da Çevre Bakanlığı tarafından konut ve ticari birimler yapılmak üzere değiştirilmişti.





Binalarda kat sayısı 10’u geçmeyecek



Mart 2018’de Emlak Konut’un yaptığı ihalede Dap Yapı başarılı olmuş ve DAP Nişantaşı adı ile projesini duyurmuştu. Emlak Konut İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında yapılan ihalede Dap Yapı, satış toplam geliri olarak 1 milyar 763 milyon 750 bin TL, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak ise 705 milyon 500 bin TL teklif vererek arsanın sahibi olmuştu.

Dap Yapı projesi DAP Nişantaşı için 25 bin metrekarelik alana sahip olduğunu ve projede binaların kat sayısının 10'u, ticaret alanlarının yüksekliği ise 5 katı geçmeyeceğini duyurmuştu. 25 dönümlük arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret ve konut alanı, 1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak.



Emlak Konut’un 2019 değerleme raporunda 110 parselin değeri 296 milyon 282 bin 460 lira olarak yer almıştı. Raporda taşınmazların kullanım alanının emsallere göre büyük olması, piyasalardaki durgunluk ve emsallerdeki pazarlık payları da dikkate alınarak, ticaret+konut imarlı 405 ada 110 parsel için arsa m² birim fiyatı 34.000.-TL/m² olarak takdir edildiği belirtildi.