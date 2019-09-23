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Nissan, SUV liderliğini elektrikliye taşıyacak

2018’in SUV lideri Nissan, bu alandaki başarısını elektrikliye taşımayı planlıyor. Japon marka, 2020’de Türkiye’ye gelecek Nissan Leaf ile elektrikli segmentinde liderlik hedefliyor.

Nissan, SUV liderliğini elektrikliye taşıyacak
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