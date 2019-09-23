Nissan, SUV liderliğini elektrikliye taşıyacak
2018’in SUV lideri Nissan, bu alandaki başarısını elektrikliye taşımayı planlıyor. Japon marka, 2020’de Türkiye’ye gelecek Nissan Leaf ile elektrikli segmentinde liderlik hedefliyor.
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