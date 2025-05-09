Nissan’dan sürpriz geri adım! Japonya'daki 1,1 milyar dolarlık pil yatırımından vazgeçti

Nissan Motor, Japonya’nın güneybatısındaki Kyushu adasında elektrikli araçlar için planladığı 1,1 milyar dolarlık pil fabrikası yatırımından vazgeçtiğini duyurdu.

Ocak ayında açıklanan projede, Kitakyushu kentinde 153,3 milyar yen (yaklaşık 1,1 milyar dolar) maliyetle lityum demir fosfat (LFP) tipi pil üretimi yapılması planlanıyordu. Yatırımın yaklaşık 500 kişilik istihdam yaratması hedefleniyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Nissan acil geri dönüş adımları atıyor ve performansını iyileştirmek için tüm seçenekleri araştırıyor” denilerek, iç pazardaki hedeflerin daraltılabileceği sinyali verildi. Açıklamada ayrıca, "Yatırım verimliliğini dikkatle değerlendirdikten sonra, Kitakyushu'daki yeni LFP akü tesisinin inşasını iptal etmeye karar verdik" ifadeleri yer aldı.

Japon hükümeti projeye destek olmak amacıyla 55,7 milyar yen sübvansiyon ayırmıştı. Ancak Nissan’ın geri adımıyla birlikte bu destek de boşa çıkmış oldu.