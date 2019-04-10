“Nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele dönemi başladı”

10 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Başkan Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıklanan ‘Yapısal Dönüşüm Adımları’na ilişkin değerlendirmede bulundu. İş dünyası ile istişare edilerek planlanan reform çalışmalarının reel sektörün beklentileri doğrultusunda olduğunu vurgulayan İbrahim Burkay, “Yeni Ekonomi Programı’nda ekonomik dengelenme ve mali disiplin hedefleriyle birlikte üretim ve ihracatta katma değer odaklı değişimin sağlanması adına büyük önem taşıyor. Açıklanan eylem planları ortak akılla yeni bir kalkınma hamlesi için çözüm üreten bir anlayışı harekete geçirecektir. Özellikle finans kuruluşlarımızın sermaye yapılarının güçlendirilerek reel kesime sağlayacağı destekler, iş dünyamızın ülkemizin yeni büyüme hikayesindeki etkin rolünü kuvvetlendirecektir. Diğer taraftan vergi uygulamalarının tabana yayılması ve tasarrufları artırıcı tedbirlerin planlanması da ekonomimizdeki kronik sorunların çözümüne olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

“Reform paketi başarıya ulaşacaktır”

Açıklanan reform paketinin başarıyla uygulanacağına inandığını vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “Ülkemizin büyüme hedefleri doğrultusunda gerek yüksek teknolojili üretim ve ihracat gerekse de firmalarımıza uluslararası alanda rekabet avantajı sağlamak amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdiğimiz Bursa’da iş dünyası olarak azimle çalışmaya devam edeceğiz.”