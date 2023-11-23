Nitelikli yatırımlara avantajlı finansman programı geliyor

Hamide HANGÜL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kasım ayı meclis toplantısı sanayicilerin geniş katılımıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuk olduğu toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Büyüme ve ticarette hedef odaklı seçici yatırım finansmanı ve yatırım taahhütlü avans kredileri konusunda açıklamalar yapan Yılmaz, “Bu konularda Merkez Bankamız, Sanayi Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Müsteşarlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız uzun süredir hazırlık içindeyiz.

Son aşamalara gelmiş durumdayız. Nitelikli yatırımları destekleyeceğiz. Katma değeri yüksek, ihracat potansiyelimizi artırıcı yatırımlara yönelik olarak Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’nin uygulama detaylarını yakında TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

"Öncelikle 7 alan belirledik"

Türkiye’nin üretim, yatırım ve istihdam temelinde büyümesini hedeflediklerini ve enflasyonun düşürülmesine yönelik alınan tedbirlerin gelecek yıl itibariyle görülmeye başlayacağına işaret eden Yılmaz, 2026 yılında tek haneli rakamların görülmesini hedeflediklerini açıkladı.

Hükümet olarak OVP’de 7 öncelikli alan belirlediklerine vurgu yapan Yılmaz, bunları büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, iş ve yatırım ortamı ve yeşil ve dijital dönüşüm olarak sıraladı. Yılmaz, “Afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için 2023 yılında 762 milyar TL, 2024 yılında ise 1 trilyon 28 milyar TL bütçeden kaynak öngördük” diye konuştu.

“Karbon ticaretini Türkiye’de gerçekleştireceğiz”

Cevdet Yılmaz, AB’nin yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesine işaret ederek, “Karbon ticaretini Türkiye’de gerçekleştireceğiz” dedi. Hükümet olarak Orta Vadeli Programda (OVP), İklim Kanununun çıkarılması, yeni ticaret emisyonlarının oluşturulmasının yer aldığını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz Avrupa Birliği, sınırda karbon düzenlemesi yaptı.

Dolayısıyla artık sanayimizin kendini buna hazırlaması gerekiyor. Kaynaklarımızın yurt dışına gitmemesi, sanayimizin rekabet gücünün bu uygulamalardan etkilenmemesi için bir hazırlık süreci içindeyiz. Karbon ticaretini Türkiye içinde gerçekleştireceğiz.

Buradan elde edilen kaynakları da büyük oranda, sanayinin dönüşümü için kullanacağız. Dolayısıyla bu konularda hazırlık sürecindeyiz.” Dijital dönüşüm konusuna da dikkati çeken Yılmaz, “KOBİ’lerin özellikle dijital dünyaya adaptasyonu ve djital finansal altyapının geliştirilmesi ve dijital parada dijital bankacılığa varıncaya kadar birçok alanda finansal yeniliklerin ekonomimize dahil olması için öncelikli alanlarımızı burada ortaya koyduk” dedi.

Yeşil ve dijital dönüşümü hükümet programına aldıklarının altını çizen Cevdet Yılmaz, “Kurumlarımızla iş dünyamız, bu konularda bir araya gelip bize somut bir takım projeler, teklifler, öneriler geliştirirlerse çok memnun oluruz. Yeşil ve dijital dönüşüm, ikiz dönüşüm, Türkiye’nin önünde çok temel bir politika alanı.

Bu konuları çok detaylı çalışmamız gerekiyor. Sıfır atıktan tutun da yeşil liman uygulamalarına, teşvik sisteminin bu konulara adaptasyonuna kadar” diye konuştu.

Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Türkiye’nin uzun vadeli geleceğini güçlü bir şekilde dizayn edebilmek için 21’inci yüzyıla özgü ‘Girişimci Devlet Paradigması’ eşliğinde mutlaka farklı ve güçlü yatırımlara ihtiyacı var.

Kaynaklar doğru ve verimli kullanılmalı. Bizler ülke olarak en önemli kaynak aktarımını, Türkiye'nin yarınlarını oluşturacak, katma değerler verecek, döviz yaratacak, nitelikli istihdam yaratacak olan sanayi yatırımlarına yoğunlaştırmalıyız. Ayrıca yeşil girişimlerin gelişimi konusunda kaynak ve finansman açığı sorunu da henüz çözülebilmiş değil. Bu bağlamda sürdürülebilir finansmanı destekleyecek ve yeşil yatırım ortamını güçlendirme konusunda kamunun üstleneceği öncü ve yol gösterici rol de son derece değerli olacaktır.”

"Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürmeli"

Türk sanayisinin rekabet gücünü destekleyecek bütün yapısal politikaları ve sektörel stratejileri hayata geçirmenin en önemli koşullarından birinin, sağlıklı, sürdürülebilir bir makrofinansal istikrar ortamının tesis edilmesi olduğunu kaydeden Erdal Bahçıvan, “Bu açıdan ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen mesajlar tüm kesimler açısından çok değerli. BÖnümüzdeki süreçte ‘sanayinin finansmanı’ hususunu da gözeten dengeli bir yaklaşımla yürütülmesine dikkat edilmeli” dedi.