Nividia CEO'su Huang ABD'nin Çin'e uyguladığı çip kısıtlamalarını 'başarısızlık' olarak niteledi

Dünyanın en büyük yapay zeka yarı iletken üreticisi Nvidia, ihracat kontrollerinin Çinli rakiplerinin ilerlemesini hızlandırdığını belirtti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin'in yapay zeka çiplerine erişimini sınırlamak için tasarlanan ABD ihracat kontrollerini, Çinli rakiplerini kendi ürünlerinin gelişimini hızlandırmaya iten bir başarısızlık olduğunu söyledi.

Huang, ABD yönetimlerinin üst üste izlediği çip politikalarını sert bir dille eleştirirken, aynı zamanda Washington'ın Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış bir Nvidia ürününü yasaklama kararını da eleştirdi.

Yüzde 95'ten yüzde 50'ye düştü

Çarşamba günü Taipei'de düzenlenen Computex teknoloji fuarında düzenlediği basın toplantısında konuşan Huang, ihracat kontrollerinin teknoloji devi Huawei başta olmak üzere Çinli rakiplerin rekabetçi yapay zeka donanımları üretmesini hızlandırdığını söyledi.

Huang, "Dört yıl önce, Nvidia'nın Çin'deki pazar payı yüzde 95'ti. Bugün, sadece yüzde 50. Geri kalanı Çin teknolojisi. Nvidia olmasa da kullanacakları çok sayıda yerel teknolojiye sahipler" dedi.

Hung ayrıca, "Yerel şirketler çok kararlı.İhracat kontrolleri onlara ruh verdi ve hükümet desteği gelişimlerini hızlandırdı. Çin'de rekabetimiz çok yoğun” ifadelerine yer verdi.

5,5 milyar dolarlık zarara neden olan H20 yasağını eleştirdi

Nisan ayında Trump yönetimi, Nvidia'nın eski ihracat kontrollerine uyum sağlamak için yapay zeka çipi H20'yi satmasını yasaklamış ve şirket tarafından 5,5 milyar dolarlık bir zarar yazılmasına neden olmuştu.

Huang ayrıca 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan ve veri merkezlerinde kullanılan yapay zeka çipleri için üç katmanlı bir lisanslama sistemi oluşturacak olan Biden dönemindeki yapay zeka yayılım kuralını da eleştirdi.

Trump yönetiminin Biden dönemine ait ihracat sınırlamalarını iptal etmeye hazırlandığı ve bu kuralların yerini alacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışmasına da değinen CEO, Trump'ın “tam olarak yanlış hedefler” olduğunu fark ederek politikayı tersine çevirdiğini de sözlerine ekledi.

Huang'ın Trump'ın yorumları, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen hafta Nvidia'nın çipleriyle desteklenecek Amerika dışındaki en büyük yapay zeka veri merkezleri grubunu kurma planını açıklamasının ardından geldi.

Huang, "ABD bir adım önde olmak istiyorsa, yayılımımızı sınırlandırmak yerine en üst düzeye çıkarmamız ve hızlandırmamız gerekiyor” dedi.