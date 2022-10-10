Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski Başkanı Ben Bernanke'nin de aralarında bulunduğu üç ABD'li iktisatçı, finansal krizlerin önlenmesi ve bankalar üzerine çalışmalarından dolayı 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı.

Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig, finansal sektörün regüle edilmesi ve iflasın eşiğindeki bankalara hükümetin mali yardımda bulunmasının ekonomiyi daha derin bir krize girmekten nasıl kurtarabileceğine yönelik çalışmalarına 1980'lerin başında başlamışlardı.

Üç iktisatçının bu çalışması, 1930'lardaki Büyük Buhran, 2008'deki Büyük Resesyon ve yakın zamandaki koronavirüs salgınına bağlı küresel stagflasyon gibi krizleri hükümetlerin nasıl yönetebileceklerine dair önemli çözüm önerileri sundu.

İsveç Akademisi, 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananları duyururken şu açıklamayı yaptı: "Büyük Resesyon ve Covid-19 Salgını'na bağlı oluşan ekonomik küçülme gibi yakın zamanda yaşanan iki büyük krizle baş etmek için dünya genelindeki merkez bankalarının ve düzenleyici yetkililerin yaptıkları eylemler, büyük oranda (bu yılki Nobel Ekonomi Ödülü'nü) kazanan iktisatçıların araştırmalarından esinlenmiştir."

2008 ve 2009 yıllarındaki küresel finansal kriz sırasında dünya genelindeki hükümetler bankaları kurtarmak için mali paketler açıklamıştı.

İronik olarak, Ben Bernanke dev yatırım bankası Lehman Brothers'ın 2008 yılındaki iflası sırasında Fed başkanıydı.

Bernanke, o dönem Lehman'ı kurtarmak için herhangi bir yasal yol olmadığını, bu yüzden yapılacak en iyi şeyin bankanın iflasına izin vermek ve hükümetin finansal kaynaklarını daha büyük bir sistemsel krizi önlemek için kullanmak olduğunu belirtmişti.

Üç iktisatçının ana çalışması, bilhassa finansal krizler sırasında bankaların ekonomideki rolünü kavramaya ve bankaların iflasının krizleri nasıl büyütüp, tek başına sürdürdüğünü analiz etmeye yönelikti.

Üçlünün yaptığı çalışmaya göre, mevduat sahiplerinin paralarını çekmek için bankalara akın etmeleri sözkonusu finansal kuruluşların çöküşüne giden süreci kolaylıkla tek başına tetikleyebiliyor ve devamında tüm finansal sektörü riske sokabiliyordu.

Yaklaşık 900,000 dolar değerindeki Nobel Barış Ödülü, İsveçli sanayici Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Oslo'da sahiplerine takdim edilecek. Nobel, 1895 tarihli vasiyetiyle Nobel ödüllerini kurmuştu.