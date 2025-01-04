Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan 'Google tekelleşmesine' dikkat çeken öneri

İmza attığı çalışmalarla 2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Google'ın dijital reklam piyasasındaki tekeline yönelik eleştirilerde bulunud. Bunun teknoloji alanındaki inovasyonu, rekabeti ve bağımsız yayıncıları olumsuz etkilediğini belirtti.

'Google'ın kazancı 237 milyar dolar'

Google'ın 2023'te dijital reklam tekelinden 237 milyar dolar gelir elde ederken, bağımsız yayıncıların ve gazetelerin gelirlerinin azaldığını ifade eden Acemoğlu, bu durumun "haber çölleri" yaratarak demokrasiye ve sivil vatandaşlığa zarar verdiğini savundu.

Dijital reklam vergisi önerisi

T24'te yer alan habere göre, bu döngüyü kırmak için AB'ye rekabeti artıracak "büyük bir dijital reklam vergisi uygulamayı" önerdiklerini belirten Acemoğlu, "Yılda 500 milyon doların üzerindeki tüm reklam gelirleri için AB'nin tek taraflı olarak uygulayabileceği ve tüm dijital oyunu bir çırpıda değiştirebilecek yüzde 50'lik bir vergi önerdik" dedi. Bunun yanı sıra başka reformların da gerekli olduğunun altını çizen Acemoğlu, kendisinin de katkıda bulunduğu Özgürlük Projesi Enstitüsü'nün yeni raporuna göre internetin ve yapay zekânın geleceğinin adil bir veri ekonomisinin yaratılmasıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekt.

Acemoğlu, teknoloji devlerinin büyümesini agresif satın almalar ve antitröst yasalarının yetersizliğiyle ilişkilendirerek, bu şirketlerin rekabeti ortadan kaldırdığını ve siyasî-sosyal güç kazandığını savundu. "Dijital reklamlar web'i, Google ise dijital reklamları domine ediyor" diyen Acemoğlu, teknoloji devlerinin inovasyonu teşvik etmek yerine engellediğini gösteren araştırmalara işaret etti.