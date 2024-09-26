Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman'dan Türkiye yorum

Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılan Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, önemli açıklamalarda bulundu.

İşler istikrara kavuştu

CNBC-e'ye konuşan Krugman, Türkiye'de işlerin istikrara kavuştuğunu söyledi. Yatırım için avantajlı bir ortam oluştuğunu söyleyen Nobel ödüllü ekonomist yabancı yatırımcının da güven aradığının altını çizdi.

Öte yandan Krugman, gelişmekte olan ülkeler için kriz riskinin devam ettiğini ifade etti.

ABD'deki başkanlık yarışı

ABD başkanlık seçimlerine ilişkin de konuşan Krugman, "Trump seçilirse küresel ekonomi için büyük bir şok olur" dedi.