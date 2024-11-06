Nobel'in ardından ilk kez Türkiye'de: Prof. Dr. Daron Acemoğlu uyardı: Türkiye hızlı yaşlanacak

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brand Week İstanbul zirvesinde dünya ekonomisinden yapay zekâya, nüfus dinamiklerinden iklim değişikliğine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Nobel ödülü sonrası ilk kez Türkiye'ye gelen Acemoğlu, ABD’deki gelir eşitsizliğinden, yapay zekânın iş piyasasına etkilerine kadar önemli mesajlar verdi.

ABD ekonomisinin büyümesine karşın gelir eşitsizliğinin arttığını belirten Acemoğlu, 1980'den 2015’e kadar bu uçurumun hızla genişlediğini ifade etti. ABD'de ücret eşitsizliğinin politik yapıyla bağlantılı olduğunu dile getirerek, “ABD tarihinde neredeyse yarısının büyümeden pay almadığı başka bir dönem yok" dedi.

"Yapay zekâ üretkenliği artırabilir, ancak doğru yönlendirilmeli"

Yapay zekânın üretkenliği artırma potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Acemoğlu, bu teknolojinin doğru yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Günümüzde yapay zekânın daha çok otomasyon çerçevesinde kullanıldığını belirten Acemoğlu, “,Eğer yapay zekâ, insanların yaptığı işleri makinelere devretmektense insanlarla birlikte çalışacak şekilde yönlendirilirse işçi kesiminin üretkenliği artırılabilir” dedi.

"Türkiye hızlı yaşlanacak"

Acemoğlu, dünya nüfusundaki artışın sona erdiğini ve 2050 itibarıyla dünya nüfusunun zirveye ulaşacağını, ardından düşüş eğilimine gireceğini belirtti. Türkiye'nin de bu yaşlanma trendinden etkileneceğini söyleyen Acemoğlu, “Türkiye'nin birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacağını göreceksiniz. Yaşlanan toplumlar ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşılaşabilir” ifadelerini kullandı.

Yaşlanmaya karşı önlem alan ülkeler arasında Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkeleri örnek gösteren Acemoğlu, bu ülkelerin robot teknolojilerini ve işgücünü etkin kullanarak yaşlanan nüfus problemini çözmeye çalıştığını belirtti.

"İklim değişikliği ekonomiyi de dönüştürecek"

İklim değişikliği konusunda da önemli mesajlar veren Acemoğlu, ekonomilerin petrol ve kömürden uzaklaşarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini ifade etti. “Son 15 yılda ABD, Avrupa ve Çin’de yenilenebilir enerjiye yatırımlar hızla arttı. Teknolojinin yönünü doğru çizersek büyük bir fırsat var” diye konuştu.

Acemoğlu, inovasyonun hızla arttığını ancak getirilerinin düşük olduğunu belirterek, ABD’de 1980'den bu yana alınan patent sayısının dört katına çıktığını fakat bu gelişimin ekonomiye yeterince yansımadığını söyledi.