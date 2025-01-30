Nokia'nın 4. çeyrek kârı beklentileri aştı

Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Şirket, Kuzey Amerika ve Hindistan’daki mobil operatörlere yönelik güçlü telekom ekipmanı satışlarının etkisiyle düzeltilmiş işletme kârında yüzde 38 artış bildirdi.

Dördüncü çeyrekte net satışlar yüzde 10 artarak 5,98 milyar euroya yükseldi ve piyasa tahmini olan 5,74 milyar euroyu aştı. Şirketin hissedarlara atfedilebilir grup karşılaştırılabilir net kârı ise yüzde 81 artışla 985 milyon euroya ulaştı. Analistlerin beklentisi 753 milyon euro seviyesindeydi.

Nokia, büyüyen veri merkezi pazarındaki payını artırmak için yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor. Şirket, 2028 yılına kadar 1 milyar euroluk net satış artışı hedefi doğrultusunda, yılda 100 milyon euroya kadar yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, bu yatırımlar kısa vadede ağ altyapısı işinin faaliyet marjı artışını yavaşlatacak olsa da, uzun vadede güçlü bir geri dönüş sağlayacağı öngörülüyor. Nokia, mevcut büyüme ivmesini koruyarak 2025 yılı için de iyimser bir tahmin sundu.