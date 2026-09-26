Nordex Türkiye'den alımı 1 milyar Euroya çıkardı: 70 milyon Euro daha yatırdı

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Alman rüzgâr türbini üreticisi Nordex Group, Türkiye'yi küresel üretim ve tedarik zincirindeki önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Şirketin Türkiye'den yaptığı yıllık ürün ve ekipman tedariki 1 milyar Euroya ulaşırken, yalnızca 2026 yılında gerçekleştirilen yatırımın büyüklüğü 70 milyon Euro oldu.

Nordex Group Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay, WindEnergy Hamburg kapsamında yaptığı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen yatırımın tamamının şirketin öz kaynaklarıyla finanse edildiğini belirtti. Nordex bugüne kadar yatırım için kredi ya da teşvik kullanmadı. Şirket bundan sonraki yatırımlarda ise teşvik mekanizmalarına başvurmayı planlıyor.

Türkiye'den yıllık 1 milyar Euro alım yapıyor

Nordex'in Türkiye operasyonunda dikkat çeken en büyük rakamlardan biri yerli tedarik hacmi oldu. Şirketin Türkiye'den gerçekleştirdiği yıllık ürün ve ekipman alımı 1 milyar Euroya ulaştı.

Türkiye'de rüzgâr türbinlerinde kullanılan ekipmanları üreten yaklaşık 300 şirket bulunuyor. Nordex ise Türkiye rüzgâr sanayisinde üretilen ürünlerin yüzde 60 ila 70'ini satın aldığını belirtiyor.

Üstelik Türkiye'den alınan ekipmanların tamamı iç pazarda kullanılmıyor. Üretimin bir bölümü Nordex'in diğer ülkelerdeki projelerinde kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Böylece Türkiye şirket açısından yalnızca büyüyen bir rüzgâr enerjisi pazarı değil, küresel tedarik zincirini besleyen üretim merkezlerinden biri konumuna geliyor.

70 milyon Euro yatırım öz kaynakla yapıldı

Nordex'in Türkiye'deki büyümesi yeni yatırımlarla da devam ediyor. Şirket 2026 yılında Türkiye'deki rüzgâr enerjisi teknolojilerine 70 milyon Euro yatırım gerçekleştirdi.

Yatırımın tamamının Nordex'in kendi öz kaynaklarından karşılanması dikkat çekiyor. Şirket bugüne kadar yatırımlarında kredi kullanmadı ve yatırım teşviğinden yararlanmadı.

Nordex bundan sonraki aşamada ise yatırım teşviklerine başvurmayı ve Türkiye'deki yatırımlarını daha da büyütmeyi planlıyor.

Menemen'de istihdam 1.200 kişiye çıkacak

Nordex'in İzmir Menemen'deki yeni kanat fabrikasında üretim başladı. Tesiste halen yaklaşık 820 kişi çalışıyor.

Şirket yıl sonuna kadar yalnızca Menemen fabrikasındaki çalışan sayısını 1.200 kişiye çıkarmayı hedefliyor.

Menemen'deki tesis tam kapasiteye ulaştığında yılda 1.200 rotor kanadı üretebilecek. Fabrikada Nordex'in N163 ve N175 tipi yeni nesil rüzgâr türbinlerinde kullanılan kanatların üretilmesi planlanıyor.

Aliağa'da ikinci fabrika üretime hazırlanıyor

Nordex'in Türkiye'deki üretim kapasitesi Menemen ile sınırlı kalmayacak. Şirketin Aliağa'daki ikinci fabrikasında da hazırlıklar sürüyor.

Yaklaşık 80 bin metrekarelik tesisin inşaatı tamamlandı. Ekipmanların kurulmasının ardından fabrikanın üretime hazırlanması planlanıyor.

İki tesis birlikte değerlendirildiğinde Nordex'in Türkiye'deki operasyonu, iç pazara türbin sağlamanın ötesinde şirketin uluslararası üretim ve ihracat organizasyonunun önemli parçalarından biri haline geliyor.

Türkiye'de 5.600 MW'lık Nordex türbini kuruldu

Nordex'in Türkiye'deki büyüklüğü yalnızca üretim tesisleriyle sınırlı değil. Şirketin Türkiye'de bugüne kadar kurduğu rüzgâr türbinlerinin toplam kapasitesi 5.600 MW'a ulaştı.

Türkiye'de halen yaklaşık 1.200 Nordex türbini çalışıyor. Yapımı devam eden projelerdeki Nordex türbinlerinin toplam kapasitesi ise 2.700 MW seviyesinde bulunuyor.

Şirketin Türkiye'deki toplam sözleşme hacmi de 8.500 MW'a ulaşmış durumda.

Nordex'in Türkiye'deki ağırlığı şirketin küresel siparişlerinde de görülüyor. Türkiye, 2026'nın ikinci çeyreğinde Almanya ve ABD ile birlikte Nordex'in siparişlerini sürükleyen üç büyük pazardan biri oldu.

Gözü 1.500 MW'lık YEKA ihalesinde

Nordex şimdi Türkiye'deki yeni büyüme alanlarından biri olarak YEKA ihalesine hazırlanıyor.

Şirket, ekim ayında yapılması planlanan 1.500 MW kapasiteli karasal rüzgâr enerjisi YEKA ihalesine katılmayı planlıyor. Nordex yönetimi ihaleden önemli bir pay almayı hedefliyor.

Bu adım, şirketin Türkiye'deki üretim kapasitesi ile yeni rüzgâr enerjisi yatırımlarını birbirine bağlayan kritik aşamalardan biri olacak.