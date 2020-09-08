Normal çalışma düzenine dönen işverenlere; normalleşme desteği

08 Eylül 2020

İşyerinde normal çalışma düzenine geçen işyerleri için yeni bir destek düzenlemesi yapıldı. 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26 ncı madde eklenerek, işyerinde normal çalışma düzenine geçen işyerleri için yeni bir destek düzenlemesi yapıldı. Yapılan düzenlemeyle;

- 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,

- 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

Durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacak.

Normalleşme desteğinin usul ve esasları nelerdir?

Destekten yararlanma şartları;

1- Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanması ve işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi,

2- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

3- 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya verilmiş olması, gerekmektedir.

Prim desteğinden yararlanma süresi

Bu destekten, kapsama giren sigortalılardan dolayı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle her bir ay için;

- Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

- Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

Kadar yararlanılacaktır.

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak prim desteği tutarı

Bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

Örneğin destek kapsamına giren sigortalı (C)'nin 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destekten yararlanacağı, ilgili aylarda kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısının 20 olduğu ve bu aylarda prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Her ay için;

4.000,00 * % 37,5 = 1.500 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı,

20* 98,10= 1.962 * % 37,5=735,75 TL destekten yararlanılacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;

1.500-735,75 = 764,25 TL olacaktır.

Destekten yararlanmak amacıyla yapılacak olan başvurunun şekli

Bu kapsama giren sigortalılardan dolayı www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla başvurular yapılacaktır.

Diğer hususlar

1- Bu kapsamda işverene sağlanan sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi, sigortalı tarafından işverenden talep edilemez.

2- Bu destek kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

3- Bu destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamaz.

4- Bu destekten yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, üç aylık destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanması mümkün bulunmaktadır.

5- Bu destekten yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

6- Özel sektör işverenleri, bu destekten yararlanmak için yukarıda açıklanan şartları sağlamaları halinde, destekten yararlanılacak aya ilişkin 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde SGK’ya verilip verilmesi gerekmektedir. 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden dolayı tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediğine bakılmaksızın söz konusu maddede belirtilen destekten yararlanılabilecektir.

7- Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri normalleşme desteği kapsamında sağlanan destekten yersiz yararlanmış sayılacak. Yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

BİLİYOR MUYDUNUZ ?



Bir alacağın şüpheli alacak karşılığına konu edilerek vergi matrahının dışında bırakılabilmesi için;



► Alacağın ticari veya zirai faaliyetle ilgili olması gerektiğini,



► Dava veya icra safhasında bulunması gerektiğini,



► Borçlunun iflas etmiş olduğu hallerde alacağın iflas masasına yazdırılmış olması gerektiğini,



► Dava veya icra takibine değemeyecek kadar önemsiz alacaklarda ise



- Yapılan protestoya rağmen ödenmemiş olması gerektiğini,



- Yazılı şekilde birden fazla istenilmiş olmasına rağmen ödenmemiş olması gerektiğini,



► Teminata bağlanmamış olması gerektiğini,



► Teminata bağlı alacaklarda teminatın kapsamı dışında kalan alacaklar için karşılık ayrılabileceğini,



► Karşılığın alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılması gerektiğini (ancak aksi yönde Danıştay Kararlarının da olduğunu)



► Şüpheli alacak karşılığının sadece kazancını bilanço usulüne göre saptayan mükellefler tarafından ayrılabileceğini,



►İşletme hesabı esasında veya serbest meslek defteri bazında kazanç hesaplayanların bu karşılığı ayıramayacağını,



Biliyor muydunuz ?