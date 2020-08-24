Normalleşme desteği nedir?

24 Ağustos 2020

1 Temmuz 2020 tarihinde başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından bu süreçte normal çalışma sürelerine dönen şirketlere devlet desteği geliyor. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinin ardından verilecek normalleşme desteği için başvurular 24 Ağustos itibariyle başladı.

Nasıl verilecek?

Kısa çalışma ve ücresiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren prim tutarında mahsuplaşma yoluyla verilecek normalleşme desteğinden işverenler yararlanabilecek.

Normalleşme desteği başvuruları için SGK başvuru ekranını kullanıma açılacak. Bu süreçte prim belgeleri ise 1-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabileceğini söyledi.

Normalleşme Desteği kapsamında ödenecek tutara ve destekten nasıl yararlanılacağına ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk: “Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda; işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 TL mahsuplaşma yapılacaktır. Normal çalışma düzenine dönen ve Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda, SGK tarafından 25 Ağustos’ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır.”