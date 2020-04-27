Normalleşme il bazında başlayacak

27 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) bu hafta içinde toplanarak COVID- 19 salgınına karşı önlemleri ve salgın sonrası ekonominin hızla toparlanması için gerekli adımları tartışacağını açıkladı. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre salgının her il veya bölgede farklı etkisi olduğu, il-bölge bazında farklı uygulamaların gündeme geleceği öğrenildi.

Türkiye, COVID-19 salgınında ekonomik ve sosyal olarak normalleşme dönemine hazırlanıyor. Kademeli olarak üretim ve hizmet sektöründe işletmelerin açılmasına izin verilmesi bekleniyor. Türkiye’de lokomotif sektörlerden otomotivde geçen haftadan itibaren bazı firmalar üretime başlayacaklarını açıkladılar. Mercedes geçen hafta itibariyle, Renault bu hafta üretime başlamaya hazırlanıyor. Otokar, Honda, Hyundai-Assan, Karsan ise üretime daha önce başladığını açıklamıştı.

Perakende ve diğer hizmetler sektörlerinde de normalleşme işaretleri gelmeye başladı. Alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren önlemler alınarak faaliyete başlaması yönünde sektör temsilcileri Sağlık Bakanlığı ile temas kurduklarını açıkladılar. Bir diğer önemli sektör turizmde ise mayıs sonu itibariyle iç turizm başlayacak.

Yeni normale geçiş dönemi

Albayrak’ın başkanlığında yapılacak FİKKO toplantısına, komitenin doğal üyeleri olan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Merkez Bankası, SPK, TMSF, Bankalar Birliği gibi finans kurumları yanında, TİM, TOBB, TESK gibi işveren kuruluşları, kamu bankaları ile diğer icracı bakanların da katılması bekleniyor. Komite’nin mayıs ayı içinde kademeli olarak başlayacak ve haziran ayı itibariyle uygulanmaya başlayacak normalleşme sürecinin nasıl olacağı konusunda kararlar alacağı kaydedildi. Tam normalleşmeye geçişin daha uzun süreceğinden hareketle, bu dönemde sanayi ve hizmetler sektörlerindeki durumun gözden geçirileceği ve üretim ile hizmetlerin hangi şartlar altında başlayacağı belirlenecek.

Strateji değişiyor

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre; yeni süreçte merkezi olarak alınan kararların yanında, il bazında duruma göre farklılaştırmaya da gidilecek. Hali hazırda, salgının etkisine yönelik alınan önlemlerde büyükşehir belediyeleri ve Zonguldak ile diğerleri şeklinde bir planlama yapıldı. Salgında çok sayıda ilde büyük oranda kontrol altında olduğu, bu illerde yakın çevre ile temasın da sınırlanarak veya kontrollü hale getirilerek diğer illere kıyasla daha esnek uygulamalara gidebileceği kaydedildi.

Önlemler 200 milyar Türk Lirası'nı aştı



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde alınan kararlara yönelik mali sonuçları açıkladı. Salgın önlemlerinin toplamda 200 milyar TL’lik bir hacme ulaşıldığını belirten Albayrak, 4.4 milyon aileye nakdi destek sağlandığının altını çizdi. Albayrak, Temel İhtiyaç Desteği kapsamında 3 milyon 977 bin yurttaşa 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunulduğunu belirtti. Esnaf destek paketi için 582 bin başvuru alındığını, 448 bin 148 esnafa 8.4 milyar TL kredi tahsisi yapıldığı, Halkbank’ın ticari kart programı ile desteği için 324 bin 814 başvuru alındığını, bunun 303 bin 565’ine kart tahsisi yapıldığını böylece toplam esnaf desteğinin 16 milyar 861 milyon TL’ye ulaştığını bildirdi. Albayrak, KGF kefaletli destek kapsamında 143 bin 769 başvurudan 119 bin 804’üne 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildiğini bildirdi.