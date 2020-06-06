Normalleşme temmuzda

06 Haziran 2020

Çalışanlar geri dönmeye hazır mı? Yeni dönemde çalışanlar işverenlerden en çok ne talep ediyor? Önümüzdeki süreçte en çok hangi önlemleri konuşacağız? İşyerinin alışveriş yeri Avansas, normalleşme sürecinin iş dünyasına yansımalarını hem çalışanlara hem de işverenlere sordu. Araştırmaya göre; normalleşme süreci öncesinde her 2 kişiden 1'i işlerini işyerlerinden yürütmeye devam ederken, her 10 kişiden 7’si ise çalışma düzeni açısından tam olarak normalleşmenin Temmuz ayına kadar gerçekleşeceğini öngörüyor. İşyerlerinin yüzde 80’i işyerlerinin alacağı hijyen önlemlerinin çalışan bağlılığı ve motivasyonunda önemli bir kriter olacağını belirtirken, işyerlerinin yüzde 90’ı ise yeni dönemde hijyen ve temizlik ürünlerinin işyeri harcama kalemleri arasında ciddi bir artış göstereceği görüşünde.

Kontrollü geri dönüş

COVID-19 nedeniyle son iki aydır işlerini evden yürüten ofis çalışanları ile işverenler kontrollü bir program ve önlemlerle geri dönüşe başladı. Günlerdir ofis hazırlıkları için çalışan işverenler normalleşme sürecine yönelik yaptıkları hazırlıkları, çalışanlar da işverenlerden taleplerini Avansas'ın “COVID-19'un İşyerlerindeki Etkisi" araştırmasında paylaştı. Normalleşme süreci sonrasında işyerlerinin hijyen, sağlık önlemi ve çalışma düzeni gibi beklentilerinin merkeze alındığı araştırmaya, 81 ilden toplam 5 bin 394 kişi katıldı.

Araştırma, salgının Türkiye’ye ulaştığı Mart ayından bugüne kadar geçen süreçte; COVID-19 pandemisi ve sonrasında tüketicilerin işyerlerinde alınması planlanan önlemlerle ilgili beklentilerini ve normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini ortaya koydu.

Hijyen harcaması artacak

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; pandemi süreci ile işyeri hijyeni de hem işyeri sahipleri hem de çalışanlar açısından merkeze alınan bir konu haline geldi. Araştırmaya göre; işyerlerinin yüzde 90’ı pandemiyle birlikte hijyen ve temizlik ürünlerinin işyeri harcama kalemleri arasında payının artacağını öngördü. Katılımcılar arasında; hijyen harcamalarının artacağını düşünenlerin oranı 50’den az sayıda çalışana sahip işyerlerinde yüzde 47 iken, 50’den daha fazla çalışana sahip işyerlerinde ise yüzde 43 oldu.

Araştırma sonuçlarına göre pandeminin ülkemizdeki yayılım oranının artmasıyla birlikte işyerlerinde alınan hijyen önlemlerinde de gözle görülür bir artış yaşandı. Katılımcıların yüzde 99’u çalıştıkları işyerinde salgın nedeniyle kısmi ya da kapsamlı olarak hijyen ve sosyal mesafe ile ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Panik dönemi geçti

İşyerlerinin yeni normalleşme süreciyle ilgili beklentilerini değerlendiren Avansas Genel Müdürü Sedat Anak şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz COVID- 19 dönemi gerek ev gerek de işyeri hijyenini en önemli önceliklerimizden biri haline getirdi. Tüketici davranışlarını değerlendirdiğimizde; Mart ayı itibarıyla temizlik ve hijyen ürünlerine talebin yüzde 30 oranında arttığını gözlemledik. Bu kategorilerin ağırlığı toplam satışlarımız içinde yüzde 50’den yüzde 60 seviyesine yükseldi. İlk paniğin yerini uzun vadeli yeni bir hijyen anlayışı aldı. Bu nedenle, hayatın normale dönmesinden sonra, özellikle yeniden bir arada çalışacağımız süreçte işyerlerindeki hijyen koşullarının daha fazla merkeze alınacağını öngörüyoruz.” Anak, salgın döneminde artan taleplere istinaden ürün portföylerini genişlettiklerini, dağıtım ağının hijyenik şartlara uygunluğundan emin olarak özellikle maske, eldiven, el ve yüzey dezenfektanı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek için ayrıca çalışmalar gerçekleştirdiklerinin de altını çizdi.

Tüketiciye giden yol kısalıyor

Araştırma sonuçlarına göre; işyerlerinin yüzde 98’i pandemi sürecinden sonra e-ticaret alışverişinde ürün paketlemesi ve teslimatın hijyenik olarak gerçekleştirilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Anak; “Her 10 işyerinden 8’i yeni dönemde bu konunun en önemli kriter olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle temizlik ve hijyene yönelik tüm ihtiyaçları tek tıkla bir araya getiriyor ve kendi araçlarımızla 1 iş gününde teslim ediyoruz. Tüm ürün gamlarımızda üretim bandından tüketiciye giden yolu kısaltıyor, aracısız ve hijyen riski oluşturmadan, tek elden teslimat sağlıyoruz. Bu özelliklerimizle yeni dönemde fark yaratacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Her 2 kişiden 1’i işyerinde çalışmaya devam etti

Araştırmanın sonuçlarına göre; 50 kişiden az çalışana sahip işyerlerinin yüzde 38’i; 50 kişiden fazla çalışana sahip işyerlerinin ise yüzde 34’ü bu süreçte tamamen ya da kısmen evden çalışma modeline geçti. Pandemi sürecinde işyerinde çalışmaya devam eden ve 50 kişiden az çalışana sahip işyerlerinin yüzde 45’i; 50 kişiden fazla çalışana sahip işyerlerinin ise yüzde 53’ü hijyen ve mesafe önlemlerini alarak işlerini işyerlerinden yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Hijyen önlemleri motivasyonu artıran en önemli unsur



- İşyerlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte alınacak önlemlere uyum gösterileceğini düşünenlerin oranı yüzde 99.



- İşyerlerinin yüzde 80’i hijyen önlemlerinin alınmasının çalışan bağlılığı ve motivasyonunu arttıracağını düşünüyor.



- Her 10 işyerinden 9’u işyerlerine dönüşlerde tek kullanımlık mutfak malzemeleri kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyor. Tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına önem veren öncelikli sektörler ise; eğitim, sanayi, hizmet, sağlık, perakende ve medya/ reklam.



- Her 10 işyerinden 9’u yeni bir oturma düzenine geçilmesine önem verdiğini vurguluyor.



-İşyeri sahiplerinin yüzde 21’i tam olarak normal çalışma sürecine geçişin Ağustos ayı ya da sonrasına kalabileceğini düşünüyor.