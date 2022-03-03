Normalleşmeye kadar Ukrayna’dan ithalatta resmi sertifika şartı aranmayacak

ANKARA- DÜNYA

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle, arz güvenliğinin sağlanması amacıyla bu ülkeden yapılacak tarım ürünleri ithalatında ve transit ticaretinde; resmi sertifika ve belge şartı aranmayacak. Belge şartına yönelik esneklik, Ukrayna’da yetkili otoriteler tarafından yeniden belge düzenlenene kadar devam edecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararında, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler sebebiyle gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmamasın amaçlandığı bildirildi. Buna göre, Ukrayna’dan yapılan tarım ürünü ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili makamlarının yeniden belge düzenlemeye başlayana kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.