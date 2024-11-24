Northvolt'un iflası, Goldman Sachs ve Volkswagen'e pahalıya mal olacak

Üretim kapasitesini finansman bulamadığı için artıramayan İsveçli batarya üreticisi Northvolt, kurtarma görüşmelerinin de başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Bölüm 11 iflas koruma başvurusu yaptı. Şirket, yalnızca bir haftalık operasyonları sürdürebilecek 30 milyon dolarlık nakit ve 5,8 milyar dolarlık borçla iflas ettiğini açıkladı.

Goldman'ın zararı büyük

Goldman Sachs, Northvolt'un ikinci büyük hissedarıydı ve çeşitli fonları aracılığıyla şirkette 896 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Ancak bu yatırımlar iflas kararı ile tamamen silindi. Goldman sadece birkaç ay öncesine kadar yatırımcılarına Northvolt’taki yatırımlarının büyük kazanç sağlayacağını belirtiyordu.

Volkswagen'in alacağı 355 milyon dolar

Volkswagen ise yüzde 21 hisse ile Northvolt’un en büyük hissedarıydı. Ancak 355 milyon dolarlık alacağını tahsil edemeyecek duruma geldi.

Yeniden yapılanma için 1 milyar dolar

Northvolt, elektrikli araçlar için kritik batarya teknolojisinde Çin egemenliğine karşı Avrupa’nın rekabet gücü olmayı hedefliyordu 2019 yılında Volkswagen’in de dahil olduğu bir finansman turunda 1 milyar dolar toplayarak İsveç'te ilk fabrikasını inşa etmişti. Ancak, genişleme planları ile gelen üretim maliyetlerini kontrol edemedi.

İflas sonrası yeniden yapılanma için 1-1,2 milyar dolar arasında ek finansmana ihtiyaç duyduğunu açıklayan Northvolt, yeni yatırımcılarla görüşmelere başladığını duyurdu.