Norveç, varlık fonu harcamalarını kısacak

07 Ekim 2020

Norveç koalisyon hükümetinden yapılan açıklamada, varlık fonundan seçim yılı bütçesi olarak 2020 yılında 33,56 milyar dolar kullanılması önerildiği açıklandı.

Norveç Maliye Bakanlığı, 2021 için yapısal petrol dışı açığın, 2020 sonunda fonun beklenen değerinin yüzde 3'üne tekabül ettiğini söyledi.

2020 için öngörülen harcama, ekonomik zorluk dönemlerinde ekstra para çekmeye izin veren kural kapsamında fon değerinin yüzde 3,9'una tekabül ediyordu, ancak yine de Mayıs ayında öngörülen yüzde 4,2'nin altındaydı.

Petrol dışı GSYİH olarak da bilinen anakara gayri safi yurtiçi hasılasının 2020 yılında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi ekonomik gerileme olan mayıs ayındaki yüzde 4'lük düşüşten daha az, yüzde 3,1 daralması bekleniyor.

Norveç ekonomisinde gelecek yıl için yüzde 4,4'lük bir toparlanma görüyor, ancak maliye bakanlığı önündeki yolun "belirsizlikle dolu" olduğunu açıkladı.

Ülkenin petrol endüstrisinden elde edilen gelirleri yabancı hisse senetlerine, tahvillere ve mülklere yatıran varlık fonu, her Norveç vatandaşı için yaklaşık 212 bin dolarlık bir boyuta sahip.