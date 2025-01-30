Norveç Varlık Fonu'nun yatırım yaptığı 44 Türk şirketi belli oldu!

Dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5'ini elinde tutan Norveç Varlık Fonu, 2024 yılına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, geçen yıl fonun yatırım getirisi yüzde 13 olurken, bu oran 2 trilyon 511 milyar Norveç kronuna (222 milyar dolar) denk geldi.

Geçtiğimiz yıl teknoloji firmalarını radarına alan fon, toplam 44 Türk şirketine de yatırım yaptı.

11 şirkete ilk yatırım

Türkiye'deki 6 şirkette yatırımlarını sonlandıran Norveç Varlık Fonu, 11 şirkete ise ilk kez yatırım yaptı.

İşte Norveç Varlık Fonu'nun yatırım yaptığı Türk şirketler: