Norveç Varlık Fonu'nun yatırım yaptığı 44 Türk şirketi belli oldu!
Norveç Varlık Fonu, geçen yıl yatırımlarından 222 milyar dolarlık kâr elde ederken, 2024'te yatırım yaptığı 44 Türk şirketi de belli oldu. Fon, Türkiye'den 11 şirkete ilk kez yatırım yaparken, 6 şirketteki yatırımlarını ise sonlandırdı.
Dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5'ini elinde tutan Norveç Varlık Fonu, 2024 yılına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, geçen yıl fonun yatırım getirisi yüzde 13 olurken, bu oran 2 trilyon 511 milyar Norveç kronuna (222 milyar dolar) denk geldi.
Geçtiğimiz yıl teknoloji firmalarını radarına alan fon, toplam 44 Türk şirketine de yatırım yaptı.
11 şirkete ilk yatırım
Türkiye'deki 6 şirkette yatırımlarını sonlandıran Norveç Varlık Fonu, 11 şirkete ise ilk kez yatırım yaptı.
İşte Norveç Varlık Fonu'nun yatırım yaptığı Türk şirketler: