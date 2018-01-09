Norveçli Statkraft, Türkiye'deki operasyonlarını azalttı
Norveçli enerji şirketi Statkraft, Türkiye'deki ticari operasyonlarını 1 Ocak itibariyle durdurduğunu, sadece iki enerji santralindeki faaliyetlerini devam ettireceğini duyurdu.
Norveç'in yenilenebilir enerji şirketi Statkraft, Türkiye'deki ticari operasyonlarını, düşen piyasa likiditesi ve öngörülemeyen görünüm nedeniyle azalttığını açıkladı.
Şirket sözcüsü Lars Magnus Gunther'in e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada, "Statkraft, zorlu pazar görünümü ve azalan likidite nedeniyle, Türkiye'deki ticari faaliyetlerini 1 Ocak 2018 itibariye durdurmuştur" denildi.
İki santralde faaliyete devam edecek
Şirket, Türkiye'de sadece sahip olduğu ve işlettiği iki enerji santralindeki faaliyetlerini devam ettireceğini duyurdu.
Açıklamada, Türkiye'deki faaliyetlerin kapsamı ve kararın şirketin kârını nasıl etkileyeceği konusunda bir ayrıntı yer almadı.
Statkraft, Siirt'te yapımına başladığı ancak geçen yıl şubatta güvenlik gerekçesiyle inşaatını durdurduğu Çetin Hidroelektrik Santrali'ni (HES) eylül ayında Limak Enerji'ye satmıştı.
2009'dan beri Türkiye'de faaliyet gösteren Statkraft'ın Çakıt ve Kargı hidroelektrik santrallerinde, toplam 122 megavat enerji üretiliyor.
Norveçli Statkraft, Çetin HES'i Limak'a sattı
Kaynak: Reuters