Norveç'ten Ukrayna donanmasına 242.38 milyon dolarlık yardım

Norveç hükümeti, Ukrayna’ya donanmasını güçlendirmek ve Karadeniz'deki Rus deniz kuvvetlerini caydırmasına yardımcı olmak amacıyla 242.38 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

İhracatın korunması büyük önem taşıyor

Ülke'nin Başbakanı Jonas Gahr Stoere yaptığı açıklamada, “Ukrayna nüfusunun ve altyapısının Karadeniz’deki Rus filosundan gelecek saldırılara karşı korunması elzemdir. Aynı zamanda Ukrayna için çok önemli bir gelir kaynağı olan tahıl ve diğer ürünlerin ihracatının korunması da önemlidir” dedi.