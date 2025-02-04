Not artışı için ne gerekli? Fitch'ten 'şartlı' mesaj: Türkiye’nin not görünümü için enflasyon kritik

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Fitch’in kredi notunu “BB-” ve görünümünü “durağan” olarak teyit etmesinin ardından açıklama yapan Morales, Türkiye ekonomisinin temel zorlukları arasında yüksek enflasyonun yer aldığını söyledi.

Morales, Türkiye’nin cari açığındaki azalma ve uluslararası rezervlerdeki iyileşmenin sürdüğünü belirterek, kur korumalı mevduatların azalmasının ve 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmesinin, TCMB’nin revize edilen hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti. Ancak Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi için enflasyonun daha da düşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fitch, Türkiye için 2024 sonunda enflasyonun yüzde 23, 2026 sonunda ise yüzde 18 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Ayrıca, TCMB’nin faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Morales, 2024 sonunda politika faizinin yüzde 28, 2026 sonunda ise yüzde 21’e düşmesini beklediklerini belirtti.

Politika tutarlılığı ve rezervlerin güçlendirilmesi önemli

Fitch, Türkiye’nin ekonomik görünümü için en önemli iki faktörün dezenflasyon süreci ve politikaların uyum içinde olması olduğunu vurguladı. Morales, Türkiye’nin bütçe açığını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 3 seviyesine çekme taahhüdünün enflasyonu düşürme sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye’nin dış rezervlerinin güçlendirilmesinin de kredi notu açısından kritik olduğunu ifade eden Morales, Fitch’in gelecekteki değerlendirmelerinde bu unsurlara odaklanacağını söyledi. Özellikle dış finansman ihtiyacının azalmasının, Türkiye ekonomisinin kırılganlığını azaltacağına dikkat çekildi.

Portföy yatırımları artabilir, doğrudan yatırımlar için güven ortamı gerekli

Morales, Türkiye’nin mevcut politikalarını sürdürmesi halinde portföy yatırımlarında artış beklediklerini, ancak doğrudan yabancı yatırımların (FDI) daha uzun vadeli güven gerektirdiğini belirtti. Türkiye’nin “yatırım yapılabilir” seviyeye ulaşabilmesi için enflasyonu düşürmesinin ve yatırımcı güvenini artıracak politikalar izlemesinin önemli olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin kredi notunda iyileşme yaşanması için ekonomideki istikrarın korunması gerektiğini belirten Fitch, güçlü ve öngörülebilir politikaların yatırımcı güvenini artıracağını ifade etti. Morales, uzun vadede Türkiye’nin makroekonomik istikrarı sağlaması halinde yatırım yapılabilir seviyeye ulaşabileceğini belirtti.

Türkiye'nin kredi notu takvimi

* 25 Nisan 2025: S&P Global

* 16 Mayıs 2025: CI

* 30 Mayıs 2025: Scope

* 25 Temmuz 2025: Fitch ve Moody's

* 17 Ekim 2025: S&P Global

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch, Moody's ve Standard & Poor's'un Türkiye için güncel kredi notu görünümleri