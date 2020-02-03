03 Şubat 2020

Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı. Yurt genelinde bugün hayatına geçirilen uygulama kapsamında özellikle ikinci el araç alım satımlarında emanet hesaba alınan para, noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kişinin hesabına aktarılıyor.

Sistemle özellikle ikinci el araç alım satımlarında emanet hesaba alınan para noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kişinin hesabına güvenli bir şekilde aktarılarak vatandaşların mağdur edilmesi engellenecek.

Uygulamayla paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkacak



Uygulamayla nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkacak.

Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçemeyeceğinden alım satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek. Uygulama kapsamında alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı mesajla ve elektronik posta ile bilgilendirilecek.

Tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esnasında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkacak. Uygulamayla bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştirilecek.

Yurt genelinde başlayacak yeni sistemle, noterlik işlemlerinde yapılacak ödemeler için kredi kartı ve banka kartı kullanılabilecek.

Uygulamayla ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşların nakit taşıması ve bundan kaynaklanan riskler ortadan kaldırılırken, kayıtlı ödeme araçları sayesinde vergi, resim ve harçların tam olarak hesaplanmasıyla vergi kaybı önlenecek.

Bugün itibarıyla başladı

Edirne 1. Noter Başkatibi Özcan Yolagelmez yaptığı açıklamada, vatandaşlara büyük avantaj sağlayacak Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının tüm yurtta bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Uygulama kapsamında alım ve satımın daha güvenli şekilde yapılacağını anlatan Yolagelmez, "Vatandaşlarımızın alım ve satış işlemleri için artık eskisi gibi yanında para taşımasına gerek kalmadı. Bu şekilde paranın kaybolması ve dolandırıcılık gibi ihtimallerin de tamamen önü kapandı. Artık emanet hesaba alınan para noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kişinin hesabına aktarılacak. Böylelikle alım ve satım işlemleri güvenli şekilde tamamlanmış olacak." diye konuştu.

"Banka veya kredi kartı mutlaka sizin adınıza olacak"

Yolagelmez, yeni sistemle noterlik işlemlerinde yapılacak ödemeler için banka ve kredi kartı kullanılabileceğini belirtti.

Ödemenin kredi kartıyla yapılmasının vatandaşlara kolaylık sağlayacağının altını çizen Yolagelmez, "Biz işlemleri yaptığımız zaman bazı vatandaşların yanında o kadar para bulunmuyordu ya da 'kredi kartıyla ödesem olmaz mı?' diyordu. Şimdi ödemelerde banka ve kredi kartı kullanımı alım satım yapan kişilerin işlerini kolaylaştırdı. Yalnız burada önemli bir detay var. Kredi kartı veya banka kartı mutlaka sizin adınıza olacak." ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında, nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkarken, alım satımlarında emanet hesaba alınan para noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kişinin hesabına aktarılıyor.