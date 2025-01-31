Novartis'ten dördüncü çeyrekte beklentilerin üstünde satış

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis, dördüncü çeyrekteki satışlarının beklenenin üzerinde olduğunu ancak tüm yıl için satışlarının beklentilerinin altında kaldığını açıkladı.

Dördüncü çeyrek net satışları, analistlerin 12,8 milyar dolar olan tahminlerini geride bırakarak, bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 13,2 milyar dolara yükseldi.

Üç aylık düzeltilmiş çekirdek faaliyet karı da 4,23 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 4,86 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2024'te net satışlar yüzde 12 arttı

2024 yılı için, sabit kur bazında net satışlar yüzde 12 artmasına rağmen, 50,47 milyar dolarlık tahminin altında 50,32 milyar dolarda kaldı. Tüm yıl için çekirdek faaliyet karı ise, geçen yıla göre yüzde 22 artarak 19,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, analistlerin 17,02 milyar dolar olan tahminlerini aştı.

Şirket, satışlardaki artışın başlıca nedeninin kalp yetmezliği ilacı Entresto ve artrit tedavisinde kullanılan Cosentyx gibi ilaçların güçlü performansına dayandığını belirtti.