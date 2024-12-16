Novo Nordisk'ten dev yatırım hamlesi

Danirmarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk bugün yapığı açıklamayla 1,2 milyar dolarlık yatırımla yeni bir tesis kuracağını duyurdu.

Şirketten gelen açıklama yeni tesisite hemofili tedavisi de dahil olmak üzere çeşitli nadir hastalıklar için ilaçlar üreteceği belirtildi. Tesisin bir fabrikanın yanı sıra bir depo da içereceği belirtildi.

Son derece popüler olan zayıflama iğnesi Wegovy sayesinde Avrupa'nın borsada işlem gören en değerli şirketi haline gelen Novo Nordisk, Temmuz ayında 200 dönümlük araziyi satın aldı ve ne tür ilaçlar için olduğunu belirtmeden burada yeni bir tesis kurabileceğini söyledi.

Milyarlarca dolar yatırım

Şirketten yapılan açıklamada, tesisin Novo Nordisk'in Odense kentindeki ilk ve bu yüzyılda Danimarka'daki ilk yeni fabrikası olacağı belirtildi.

Novo Nordisk’in 2027’de tamamlanması planlanan yeni tesisi için inşaat çalışmaları başlarken, tesisin 400 kalıcı istihdam yaratması bekleniyor.

Novo Nordisk, Wegovy ve diyabet ilacı Ozempic için enjeksiyon kalemlerini doldurmak üzere ABD'de bir tesis kurmak için 4,1 milyar dolar da dahil olmak üzere bu yıl milyarlarca dolar değerinde yatırım yapacağını duyurdu.