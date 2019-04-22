Nükleer enerji için 40’tan fazla imza
Akkuyu Nükleer Santralı yapımını sürdüren Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un 15-16 Nisan’da Soçi’de düzenlediği Uluslararası Nükleer Enerji Forumu ATOMEXPO-2019, yeni nesil nükleer santrallerin tanıtıldığı ve çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza atıldığı bir etkinlik oldu.
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