'Nükleer enerji için yeni bir dönem başlıyor' IEA Başkanı Fatih Birol'dan 2025 için rekor tahmin!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), nükleer enerjiyle elektrik üretiminin 2025 yılında tarihi bir rekora ulaşacağını duyurdu. IEA'nın raporuna göre, nükleer enerji küresel elektrik üretiminin yüzde 10’unu karşılayacak ve toplamda 2.900 terawatt saatlik üretime ulaşılacak.

IEA, dünya çapında yapım aşamasında olan 70 gigawattlık yeni üretim kapasitesinin son 30 yılın en yüksek seviyeleri arasında yer aldığını belirtti. Bu büyüme, özellikle Çin'in liderliğinde gerçekleşirken, ABD ve Fransa gibi ülkelerde santral maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle daha sınırlı kaldı.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, AFP'ye verdiği demeçte, 2025'te ulaşılacak rekor seviyeyi, "nükleer enerji için yeni bir dönem" olarak nitelendirdi. Birol, artışın yapay zeka ve veri merkezleri gibi teknolojilere olan enerji talebinden kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca nükleer enerjinin, karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Nükleer enerji, 2050 yılına kadar karbon nötr bir enerji sistemine geçişte kilit bir çözüm olarak görülürken, bu alandaki yatırımların artarak devam edeceği öngörülüyor.