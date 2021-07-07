Nükleer tıp şirketi Moltek’in yüzde 60’ı satılıyor

Kerim ÜLKER

Nükleer tıp sektörünün Türkiye’deki önemli oyuncularından Moltek’in yüzde 60’ı satılıyor. Türk şirketin çoğunluk hisselerini ise Lüksemburg merkezli LuxTheranostics S.a.r.l adlı fon alıyor. 2007 yılında kurulan, 2009 yılında radyofarmasötik üretimi ile faaliyete başlayan şirket, uluslararası standartlara uygun tanı ve tedavi amaçlı kullanılan radyofarmasötikleri üretiyor.

DÜNYA DEVLERİYLE ÇALIŞIYOR

Türkiye’de CTD formatında ilk radyofarmasötik ürün üretme ruhsatı alan firma olan Moltek Sağlık Hizmetleri şirketi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisinde üretim gerçekleştiriyor Şirketin İstanbul ve Ankara’da ofisleri bulunuyor. Moltek, Lemer Pax, Eckert&Ziegler, Polatom, Rotop, CMR, Perkin Elmer gibi uluslararası firmaların ürünlerinin de temsilciliğini yürütüyor.