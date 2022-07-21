Nükleerde 4. ünite inşaatı da başlıyor

Mehmet KARA

Türkiye, nükleer enerji serüveninde kritik bir aşamayı daha geride bırakıyor. Her biri 1200 MW’lik dört üniteden oluşacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (Akkuyu NGS) son reaktörün temeli bugün (21 Temmuz 2022) atılıyor.

Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından biri olan AkkuyuNGS’nin ) 4. reaktörünün temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

Neredeyse İstanbul’a yetecek

Bakan Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'de çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Santralde her biri 1200 megavat olmak üzere dört reaktör yer alacağını hatırlatan Enerji Bakanı Fatih Dönmez “Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek” dedi. Akkuyu NGS’nin tüm reaktörleri devreye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağının altını çizen Dönmez “Bu da tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin yüzde 90'ına denk geliyor” diye konuştu.

Hedefe adım adım

Enerji Bakanı Dönmez Türkiye’nin nükleer enerji çalışmalarının yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Yarım asırlık nükleer serüvenimizde hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje enerji bağımsızlığı, cari açığın azalması, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması gibi bir çok açıdan ülkemize çok ciddi kazanımlar sunacak. İnşallah gelecek yıl, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ilk reaktörü devreye alacağız.”

Nükleer bilgi transferi Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS’yi kritik bir enerji projesi olmanın yanında bilgi transferi açısından da çok önemsediklerini kaydederken “Akkuyu’da çalışacak mühendis ihtiyacımızın karşılanması amacıyla, birçok öğrencimiz nükleer alanında Rusya’da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı, almaya devam ediyor” dedi.

Dışa bağımlılıkla mücadele

Son dönemde dünya genelinde enerji alanında ciddi krizler yaşanırken, bu krizlerden daha az etkilenmek isteyen Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Özellikle yerli enerji kaynaklarının payının artması yönünde atılan adımlar dikkat çekerken, enerji teknolojileri ve ekipmanları geliştirme ve üretme konusundaki çabalar da giderek güçleniyor.

Nükleer teknolojilere ilk adım Mersin yakınlarında inşa edilen Akkuyu NGS de Türkiye’nin özellikle nükleer teknoloji alanında adım atması için kritik bir proje olara değerlendiriliyor. Bu kapsamda Akkuyu NGS, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik öneme sahip yatırımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Cumhuriyetin 100. yılında nükleer elektriği devrede

İlk üç reaktörü devreye almak için çalışmaların son hızla devam ettiği Akkuyu NGS projesinde, ilk elektrik üretiminin Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefl eniyor. Son ve 4’üncü reaktörün temelinin de atılmasının ardından Türkiye Akkuyu NGS’den elde edilecek elektriğin şebekeye verilmesi için gün sayacak.