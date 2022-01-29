Numan Kurtulmuş’tan enflasyon açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Enflasyonun daha da aşağı ineceğini düşünüyoruz." dedi.

İki önemli gelişmenin gelecek aylarda yaşanacağına işaret eden Kurtulmuş, "Bunlardan birisi, tarımsal üretimin daha verimli olduğu, daha iyi sonuç aldığımız bir yıl olacak ve haziran ayının başından itibaren de turizm sektöründen fevkalade yüksek gelirler elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Bu enflasyon ortamını, enflasyon baskısını aşağı indireceğini görüyoruz. Ayrıca dövizdeki 13 lira seviyesi devam ederse baz etkisiyle birlikte enflasyonun daha da aşağı ineceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, vatandaşların alım gücünün arttırılması için de her türlü tedbiri uyguladıklarını belirterek, asgari ücretteki artışı, devlet memurlarına verilen zamları anımsattı.

Ekonomi olarak çok zor bir süreçten geçildiğini yineleyen Kurtulmuş, dünya ekonomilerine bakıldığında Türkiye ekonomisinin yapısal anlamda sorunlar içinde bulunmayan ender ekonomilerden olduğunu söyledi.