Nureddin Nebati: Şirketlere EYT için KGF kredisi verilecek

İş dünyasının beklediği EYT’lilerin kıdem tazminatı ile ilgili finansman desteği ile ilgili çalışmalar başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.