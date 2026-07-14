Nvidia Asya’daki müşteri listesini daralttı

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Yapay zekâ çipi üreticisi Nvidia, gelişmiş ürünlerin Çin’e dolaylı yollardan ulaşmasını önlemek amacıyla Asya’daki müşteri denetimlerini artırdı. Yeni incelemeler sonucunda daha önce onaylanan şirketlerin yarısından fazlası listeden çıkarıldı.

Nvidia’nın yapay zekâ çiplerini satın almasına izin verilen Asyalı şirketlerin sayısını önemli ölçüde azalttığı bildirildi.

Financial Times’ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre şirket, daha sıkı uygunluk kontrollerinden geçen müşteriler için yeni bir “beyaz liste” oluşturdu.

Son birkaç ayda yürütülen incelemeler özellikle Singapur, Malezya ve Japonya’daki şirketlere yoğunlaştı.

Müşteri listesinin yarıdan fazlası elendi

Yenilenen değerlendirme sürecinde Nvidia’nın daha önce onay verdiği Asyalı müşterilerin yarısından fazlası yeni listenin dışında kaldı.

Listeden çıkarılan şirketler arasında, kendi veri merkezi altyapısını kurarak yapay zekâ işlem gücü kiralayan yeni nesil bulut hizmeti sağlayıcılarının öne çıktığı belirtildi.

İlk incelemede onay alamayan şirketlerin gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra yeniden başvurabileceği kaydedildi.

Veri merkezleri yerinde inceleniyor

Nvidia’nın yeni denetim sürecinde müşterilerden yalnızca ticari belgeler talep etmediği belirtildi.

Şirketin veri merkezlerini ziyaret ettiği, satın alma sözleşmelerini kontrol ettiği ve ürünleri kullanacak taraflarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bu kontrollerle, çipleri satın alan şirketlerin gerçek faaliyetlerinin ve ürünlerin kullanılacağı yerlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Çin’e dolaylı satış endişesi

Denetimlerin sıkılaştırılmasının arkasında, gelişmiş Nvidia çiplerinin üçüncü ülkelerdeki şirketler üzerinden Çin bağlantılı kuruluşlara ulaştırılabileceğine ilişkin kaygılar bulunuyor.

ABD yönetimi, Çin’in gelişmiş yapay zekâ sistemleri geliştirmesini sınırlamak amacıyla Nvidia’nın en güçlü işlemcilerinin ülkeye satışına yönelik kontroller uyguluyor.

Ancak çiplerin Singapur, Malezya ve diğer Asya ülkelerindeki aracılar üzerinden Çin’e gönderilebileceği iddiaları, ihracat kontrollerindeki açıkları yeniden gündeme getirdi.

ABD mayısta yeni rehber yayımladı

ABD Ticaret Bakanlığı mayıs ayında gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çinli şirketlerin yurt dışındaki iştiraklerine ulaşmasını engellemeyi amaçlayan yeni bir rehber yayımladı.

Washington yönetimi özellikle Nvidia’nın yeni nesil Blackwell işlemcilerinin, Çin bağlantılı kuruluşlara üçüncü ülkeler üzerinden aktarılabileceğinden endişe ediyor.

Yeni düzenlemeler, Nvidia ve distribütörlerinin müşterilerin sahiplik yapısını ve çiplerin nihai kullanım yerini daha ayrıntılı incelemesini gerektiriyor.

Nvidia’dan henüz açıklama gelmedi

Financial Times’ın haberinde Nvidia’nın yeni uygulamayla Asya’daki satışlarını tamamen durdurmadığı, ancak alıcılar üzerindeki denetimini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

Nvidia’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Reuters da Financial Times’ın aktardığı bilgileri bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

Şirketin attığı adım, yapay zekâ çipleri üzerindeki ABD-Çin rekabetinin artık üreticilerin yalnızca Çin’deki değil, Asya genelindeki müşteri ilişkilerini de etkilediğini gösteriyor.