Borsa yatırımcıları, yapak zeka yatırımcılarının gözü kulağı Nvida bilançosunda... Olası bir bozulmada piyasalarda sert bir düşüş beklenirken Türk yatırımcıları da bu bilançoyu bekliyor. Peki, Nvidia bilançosu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Nvidia bilançosu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Nvidia bilançosu bu gece ABD borsaları kapandığında açıklanacak. ABD borsaları saat 00.00'da kapanıyor.

Piyasalarda dikkatler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi. Nvidia hisseleri bilanço öncesi yüzde 2,8 değer kaybetti.