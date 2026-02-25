Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketi Nvidia bilançosunu açıklayacak. Oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üreten şirketin getireceği bilanço kritik öneme sahip.

Analistler önümüzdeki çeyrek için 71 milyar dolar civarında bir gelir ve %71 civarında bir düzeltilmiş brüt kâr marjı beklerken "Nvidia bilançosu ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu da peş peşe geliyor.

Nvidia bilançosu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Nvidia bilançosu bu gece ABD borsalarının kapanışı sonrası açıklanacak. Dördüncü çeyrek finansal sonuçların 00.00-01.00 arası açıklanması bekleniyor.

Nvidia hissesi 29 Ekim 2025'te 212 dolar ile tarihi zirve yaparken bugün itibarıyla 192 dolar seviyesinden işlem görüyor.