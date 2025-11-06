Nvidia CEO’su Huang: Çin yapay zeka yarışını kazanacak

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin'in daha düşük enerji maliyetleri ve daha az kısıtlayıcı düzenleyici ortamını gerekçe göstererek Çin'in yapay zeka yarışında ABD'yi geçeceği yönünde sert bir uyarıda bulundu.

Huang, Financial Times'ın Yapay Zekanın Geleceği Zirvesi'nde "Çin yapay zeka yarışını kazanacak" dedi. Yorumları, Trump yönetiminin Başkan Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping arasındaki son görüşmelere rağmen Nvidia'nın en gelişmiş çiplerini Pekin'e satmasına ilişkin kısıtlamaları sürdürme kararının ardından geldi.

Huang, ABD ve İngiltere dahil Batılı ülkelerdeki "sinizm" olarak tanımladığı durumu eleştirdi ve bunun yerine "daha fazla iyimserlik" çağrısında bulundu. Özellikle çeşitli ABD eyaletlerinin kendi yapay zeka kurallarını uygulamasından kaynaklanan "50 yeni düzenlemenin" potansiyel yüküne işaret etti.

Çinlilerin maliyet avantajlarına değindi

Nvidia CEO'su, Çin'in enerji sübvansiyonlarını, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine Çinli alternatifleri çalıştıran yerel teknoloji şirketleri için önemli bir avantaj olarak vurguladı. Huang, Çinli rakiplerin yararlandığı maliyet avantajlarına atıfta bulunarak "Elektrik ücretsiz" dedi.

Son raporlar, Çin'in ByteDance, Alibaba ve Tencent dahil teknoloji devleri tarafından işletilen büyük veri merkezleri için enerji sübvansiyonlarını artırdığını gösteriyor. Bu sübvansiyonların, Çinli teknoloji şirketlerinin Huawei ve Cambricon gibi firmalardan yerli yarı iletkenler kullanmayla ilişkili daha yüksek maliyetlerden şikayet etmesinin ardından uygulandığı bildiriliyor. Bu ürünler genellikle Nvidia ürünlerinden daha az enerji verimli.

Huang daha önce en son Amerikan yapay zeka modellerinin Çinli muadillerine karşı yalnızca dar bir liderlik tuttuğu konusunda uyarmış ve küresel teknolojik bağımlılığı sürdürmek için ABD hükümetini çipleri için daha açık pazar erişimine izin vermeye çağırmıştı.