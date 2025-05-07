Nvidia CEO’su Huang: Çip kısıtlamaları kalkarsa ABD kazanır

Yapay zeka çiplerinin küresel pazarına yön veren teknoloji devi Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına karşı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Huang, Milken Enstitüsü Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, güçlü yapay zeka çiplerinin Çin gibi ülkelere ihracatının serbest bırakılmasının, hem ABD ekonomisi hem de istihdam açısından önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

Huang, “Amerikan standardını standart haline getirmek iyi olur” ifadesini kullanarak, yüksek performanslı çiplerin dünya genelinde yaygınlaştırılmasının, ABD’nin teknoloji liderliğini perçinleyeceğini belirtti.

ABD’nin ihracat kontrolleri çerçevesinde özellikle Çin’e yönelik çip satışlarını kısıtlaması, son dönemde birçok teknoloji şirketinin eleştirisine neden olmuştu. Huang da bu uygulamaların, uzun vadede ABD’ye zarar vereceği görüşünde.

“Geride bıraktığımız pazar son derece devasa” diyen Huang, çip ihracatının sınırlanmasının sadece ticaret hacmini daraltmadığını, aynı zamanda ABD’nin küresel etkinliğini zayıflattığını vurguladı. Huang ayrıca, serbest çip akışının vergi gelirlerinin ABD’ye dönüşünü artıracağını ve yeni istihdam olanakları yaratacağını belirtti.