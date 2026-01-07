Nvidia CEO'sundan Çin açılaması: Satış yapılacak mı?

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin hükümetinin ABD’li şirketin H200 çiplerinin ithalatına izin verdiğine dair resmi bir açıklama yapmasını beklemediğini, bunun satın alma siparişleriyle anlaşılacağını belirtti.

Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Huang, "Basın bülteni ya da büyük açıklamalar beklemiyoruz. Eğer siparişler gelirse, bu onların sipariş verebildiği anlamına gelir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl, Çin’e ileri yapay zekâ çiplerinin gönderilmesine yönelik uzun süredir devam eden yasağı kaldırarak Nvidia’nın H200 çiplerini satmasına izin vermişti. H200, şirketin mevcut amiral gemisi “Blackwell” çiplerinin öncülü olarak biliniyor.

Talep yüksek

Nvidia CFO’su Colette Kress ise JPMorgan ile yaptığı görüşmede, ABD hükümetinin H200 çiplerinin Çin’e gönderilmesi için lisans başvurularını "yoğun şekilde" değerlendirdiğini ancak onayların ne zaman çıkacağının hala belirsiz olduğunu söyledi.

Huang, Çinli müşterilerden talebin "oldukça yüksek" olduğunu vurgulayarak tedarik zincirinin devreye alındığını ve H200 çiplerinin üretim hattından çıktığını ifade etti.

Huang, TSMC ile işbirliğinde “çok büyük bir yıl” beklediklerini söyledi. Ayrıca İsrail’e kısa süre içinde ziyaret planladığını, burada 5 bin çalışanı bulunan Nvidia’nın iş gücünü iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.