Nvidia destekli 5,5 milyar dolarlık halka arzda yatırımcı freni

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Avustralyalı yapay zekâ altyapı şirketi Firmus Technologies'in milyarlarca dolarlık halka arz planı, yatırımcı talebinin beklenen fiyatı karşılamakta yetersiz kalması üzerine belirsizliğe sürüklendi. Nvidia ve Blackstone gibi teknoloji ve finans devlerinin desteklediği şirketin halka arzında talep toplama süreci tamamlanırken, hedeflenen değerlemenin düşürülmesi veya işlemin iptal edilmesi seçenekleri gündeme geldi.

5,5 milyar dolarlık halka arzda fiyat baskısı

Firmus Technologies'in Avustralya borsasında gerçekleştirmeyi planladığı halka arzın kurumsal yatırımcılara yönelik talep toplama süreci 8 Ekim Perşembe günü sona erdi. İşlem hakkında bilgi sahibi kişilere göre şirket, yatırımcılardan başlangıçta belirlenen hisse fiyatını destekleyecek düzeyde talep toplamakta zorlandı. Talep toplama süreci tamamlanmasına rağmen halka arzın nihai fiyatı ve yapısı konusunda henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

Şirket, ek satış seçeneği dahil 5,5 milyar ABD dolarına kadar kaynak sağlamayı hedefliyordu. Hisse başına 11 Avustralya doları üzerinden hazırlanan ilk plan, Firmus'a yaklaşık 43,7 milyar Avustralya doları, yani 30,4 milyar ABD doları değer biçiyordu. İşlemin bu büyüklükte gerçekleşmesi, Avustralya'nın en büyük halka arzlarından biri anlamına gelecekti.

Ancak başlangıçta güçlü olduğu bildirilen kurumsal yatırımcı ilgisi, talep toplama sürecinin son aşamasında zayıfladı. Şirketin büyüme planlarına, borçluluk düzeyine ve halka arz sonrası hisse satışlarına ilişkin kaygılar, yatırımcıların açıklanan fiyat üzerinden büyük miktarda hisse almakta isteksiz davranmasına yol açtı.

Piyasa kaynaklarına dayanan haberlerde hisse fiyatının 11 Avustralya dolarından 9 Avustralya dolarına düşürülebileceği, hatta daha düşük seviyelerin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Böyle bir indirim şirketin piyasa değerini milyarlarca Avustralya doları azaltabilecek. Bununla birlikte bu fiyatlar henüz kesinleşmiş bir halka arz sonucu değil, görüşmelerde değerlendirildiği bildirilen seçenekler.

Nvidia ve Blackstone desteği neden yetmedi?

Firmus'un yatırımcılar açısından dikkat çekici özelliklerinden biri, hissedarları arasında yapay zekâ sektörünün en önemli şirketlerinden Nvidia'nın bulunması. Dünyanın önde gelen alternatif yatırım yöneticilerinden Blackstone da şirkete yatırım yapan kuruluşlar arasında yer alıyor. Coatue Management ve Jane Street gibi büyük finansal kuruluşlar da Firmus'un büyümesini destekleyen yatırımcılar arasında bulunuyor.

Firmus, 7 Ağustos 2026'da yaptığı resmî açıklamada, Nvidia ve Blackstone'un da katıldığı yatırım turunda 2 milyar ABD dolarlık sermaye taahhüdü aldığını duyurmuştu. Söz konusu kaynak, şirketin Avustralya ve Asya-Pasifik bölgesinde geliştirdiği yapay zekâ veri merkezi projelerinin büyütülmesi amacıyla planlandı.

Bu yatırımların temelinde, yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması için ihtiyaç duyulan yüksek işlem kapasitesine yönelik talep bulunuyor. Nvidia'nın gelişmiş işlemcileriyle donatılacak veri merkezleri, büyük teknoloji şirketlerine hesaplama gücü sağlayarak gelir elde etmeyi hedefliyor.

Buna karşılık büyük yatırımcıların desteği, Firmus'un halka arzda istediği değerlemeyi otomatik olarak kabul ettirmedi. Potansiyel yatırımcılar, şirketin mevcut faaliyetlerinden elde ettiği gelir ile henüz tamamlanmamış veri merkezlerine dayanan gelecekteki kazanç beklentileri arasındaki büyük farka dikkat çekiyor.

Ayrıca halka arzda hisselerin önemli bir bölümünün mevcut yatırımcılara ayrılabileceği veya halka arz sonrasında mevcut ortaklardan satış gelebileceği yönündeki endişeler de yatırımcıların kararlarını etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Yatırımcıların asıl endişesi henüz kurulmamış tesisler

Firmus'un yüksek değerlemesinin önemli bölümü, bugün faaliyet gösteren tesislerinden ziyade önümüzdeki yıllarda tamamlamayı planladığı veri merkezlerine dayanıyor. Şirketin Avustralya ve Singapur'da faal altyapısı bulunurken Endonezya, Malezya ve Tazmanya'da yeni projeler üzerinde çalışılıyor.

Yatırımcı sunumlarında öne çıkarılan büyüme hedeflerinin gerçekleşebilmesi için bu tesislerin zamanında tamamlanması, gerekli elektrik kapasitesinin sağlanması, gelişmiş işlemcilerin temin edilmesi ve müşteri sözleşmelerinin planlandığı biçimde gelire dönüşmesi gerekiyor. Bu koşullar, yalnızca teknoloji talebine değil, büyük ölçekli altyapı yatırımlarının finansmanına ve inşaat süreçlerinin başarısına da bağımlılık yaratıyor.

Şirketin planlanan yatırımlara ilişkin gelir beklentileri dikkat çekici büyüklüklere ulaşsa da bu rakamların önemli kısmı gelecekte tamamlanması beklenen projelere dayanıyor. Dolayısıyla yatırımcılar, bugünkü sınırlı faaliyet ölçeği ile ilerleyen yıllar için öngörülen kazançlar arasında nasıl bir değerleme yapılması gerektiğini sorguluyor.

Yapay zekâ veri merkezlerinin elektrik tüketimi de önemli bir maliyet unsuru. Büyük işlemci kümelerinin sürekli çalıştırılması, yalnızca sunucu yatırımlarını değil, elektrik bağlantılarını, soğutma sistemlerini ve uzun vadeli enerji tedarikini de zorunlu kılıyor. Bu yatırımlarda yaşanabilecek gecikmeler, finansman maliyetlerini artırırken beklenen gelirlerin elde edilmesini erteleyebilir.

Firmus'un halka arzındaki fiyat tartışması bu nedenle yalnızca bir şirketin büyüme beklentisinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda yatırımcıların, yapay zekâ altyapısı için açıklanan yüksek değerlemeleri mevcut finansal sonuçlarla ne ölçüde destekleyebileceklerini sorguladığını gösteriyor.

Gözler 23 Ekim'de: Halka arz gerçekleşecek mi?

Firmus'un Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda 23 Ekim 2026 tarihinde işlem görmeye başlaması planlanıyor. Ancak kurumsal yatırımcı talebinin başlangıçtaki koşulları karşılamakta zorlanması, şirketin bu takvimle ilerleyip ilerleyemeyeceği konusunda belirsizlik yarattı.

Halka arzın daha düşük bir fiyatla gerçekleştirilmesi durumunda şirketin elde edeceği kaynak da başlangıçta hedeflenen tutarın altında kalabilecek. Bu da yeni veri merkezlerinin finansmanı için ilave sermaye bulunmasını veya bazı yatırım planlarının yeniden düzenlenmesini gerektirebilir.

Diğer seçenek ise halka arzın ertelenmesi ya da tamamen iptal edilmesi. Ancak şirket tarafından bu yönde alınmış kesin bir karar açıklanmadı. Nihai fiyat, yatırımcılara tahsis edilecek hisseler ve işlem takvimi konusunda resmî açıklama bekleniyor.

Firmus'un yaşadığı güçlük, küresel teknoloji piyasaları açısından da dikkatle izleniyor. Yapay zekâ yatırımlarının hızlanması Nvidia gibi işlemci üreticilerine güçlü talep sağlarken aynı büyüme beklentisiyle milyarlarca dolar değer biçilen altyapı şirketleri, yatırımcıların daha temkinli değerlendirmeleriyle karşılaşabiliyor.

Halka arzın sonucu, yatırımcıların yapay zekâ şirketlerine yüksek değer biçmeye devam edip etmeyeceğinin tek başına göstergesi olmayacak. Ancak henüz tamamlanmamış veri merkezi yatırımlarına dayanarak yüksek miktarda sermaye toplamayı hedefleyen şirketler açısından önemli bir örnek oluşturacak.