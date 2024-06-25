Nvidia hisseleri tepe taklak! Üç gündeki kayıp 430 milyar doları sildi

Bu yılın en çok kazandıran hisseleri arasında yer alan Nvidia Corp. geçen hafta teknoloji devleri Apple ve Microsoft’u geçerek dünyanın en değerli şirketi olmuştu. Nividia bu yıl yatırımcısına yüzde 140 kazandırırken, yapay zekâ sektörünün diğer önemli aktörü Super Micro Computer Inc.’nin ardından en iyi performans sergileyen ikinci hisse oldu.

Ancak Nvidia dünyanın en değerli şirketi unvanını ele geçirdikten sonra üç gün üst üste kayıplar yaşadı. Geçen cuma günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden yapay zeka odaklı çip üreticisi dün de yüzde 7’ye yakın (yüzde 6,7) düştü.

Bloomberg’ün haberine göre; son üç günde yaşanan düşüş Nvidia’nın piyasa değerinden 430 milyar dolar sildi. Bu düşüşle Nvidia tarihte bir şirket için en büyük üç günlük değer kaybını yaşamış oldu.

Total kayıpla Nvidia’nın değeri 3 trilyon değerinin altına indi ve şirket dünyanın en büyük hisse senedi unvanını kaybetmiş oldu.