Nvidia rekor kırdı: 5 trilyon doları aşan ilk teknoloji devlerinden biri oldu

Küresel teknoloji piyasalarında dengeleri değiştiren yapay zekâ rüzgârı, Nvidia’yı rekor seviyelere taşıdı. Hisseler yüzde 4,3 yükselerek 208,27 dolardan kapanırken, şirketin toplam piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıktı. Bu gelişme, Ekim ayından bu yana ilk rekor kapanış olarak kayıtlara geçti.

Yapay zekâ talebi büyümeyi hızlandırdı

Nvidia hisseleri, 2022 sonundan bu yana 14 katın üzerinde değer kazandı. Bu güçlü performansın arkasında, yapay zekâ modellerine ve veri merkezi altyapılarına yönelik artan küresel talep bulunuyor. Şirketin geliştirdiği grafik işlemciler, Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi devlerin yanı sıra OpenAI ve Anthropic tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Sektörde zincirleme yükseliş

Cuma günkü rallide Intel’in beklentileri aşan bilançosu da etkili oldu. Intel hisseleri yüzde 24 ile uzun yılların en güçlü yükselişini kaydederken, AMD yüzde 14 ve Qualcomm yüzde 11 prim yaptı. Bu tablo, yarı iletken sektöründe geniş çaplı bir toparlanmaya işaret etti.

Teknoloji hisselerine yeniden ilgi

Son dönemde petrol fiyatlarındaki artış ve jeopolitik riskler nedeniyle baskı altında kalan teknoloji hisseleri, yapay zekâ yatırımları sayesinde yeniden yatırımcı ilgisi çekmeye başladı. Nasdaq endeksi Nisan ayında yüzde 15 yükselerek son yılların en iyi performanslarından birine yöneldi.