Nvidia üç milyarder daha çıkardı: Servetlerine servet kattılar

Nvidia hisselerindeki rekor yükselişler, İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang'ın servetini katlarken, üç yönetim kurulu üyesini de milyarderler arasına taşıdı.

ABD'li çip üreticisinin kuruluşudan bu yana yönetim kurulunda olan Tench Coxe'un serveti ilk kez dahil olduğu Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 5,4 milyar dolar değerinde. 32 milyondan fazla hissesiyle şirketin üçüncü büyük bireysel hissedarı olan 66 yaşındaki Coxe ise net servet değeri hakkında yorum yapmadı.

Milyarderler arasına girdiler

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, 9,3 milyar dolarlık servetiyle Mark Stevens ve şirkette 1 milyar dolarlık pozisyona sahip olan Harvey Jones milyarder meslektaşları arasında yer alıyor.

Nvidia'nın hissesi 2024'te yüzde 171 artarken, S&P 500 Endeksi'nde de ikinci en iyi performansa sahip şirket oldu.

'Bu mutlu bir son'

Şirketin yeni milyarderler çıkarma ve servet yaratma başarısı dikkat çekerken, finans profesörü Felipe Cabezon, "Yöneticiler, şirketi büyütmek ve performansını iyileştirmek için bir teşvik olmak üzere bonus ödemeleri alıyorlar ve başarılı olurlarsa, kendileri de dahil olmak üzere şirketin hissedarları için değer yaratıyorlar. Burada gözlemlediğimiz şey tam olarak bu hikaye. Temelde, bu mutlu bir son" dedi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Nvidia'nın üç milyarder direktörü ve Huang'ın toplam net serveti 130 milyar doların üzerinde ve bu da çip üreticisinin yönetim kurulunu dünyanın en zengin 10'undan biri yapıyor.

Tek başına servetini ikiye katladı

Huang, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2024'te servetini tek başına 70 milyar dolardan fazla artırarak 114,4 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin 12. kişisi. Beşinci yönetim kurulu üyesi Brooke Seawell, yakında milyarder sıralamasında Stevens, Coxe ve Jones'a katılabilir. 1997'den beri yönetim kurulunda görev yaptıktan sonra şu anda Nvidia'da yaklaşık 700 milyon dolarlık bir pozisyona sahip.