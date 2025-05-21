Nvidia ve AMD'den çip almaya devam edecek: Elon Musk'tan xAI için dev hamle! 1 milyon GPU'luk yeni tesis yolda

Tesla ve xAI'nin kurucusu Elon Musk, şirketlerinin yarı iletken devleri Nvidia ve AMD'den çip satın almaya devam edeceğini açıkladı. CNBC’ye konuşan Musk, yapay zekâ alanındaki ilerlemenin önündeki en büyük engelin hâlâ çip tedariki olduğunu vurguladı.

Musk, xAI'nin ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis şehrinde "Colossus" adını taşıyan tesiste 200 bin GPU kurduğunu söyledi. Bu yatırımın dışında, Memphis dışında da 1 milyon GPU kapasiteli bir tesis planladıklarını belirtti. Ancak bu yeni tesisin ne zaman faaliyete geçeceğine ya da kaç adet çipin sipariş edildiğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.

"Yıllar önce açık bir şekilde ifade etmiştim: Yapay zekâdaki ilerlemenin önündeki temel kısıt, çip tedariki olacaktı" diyen Musk, bu öngörüsünü bir kez daha hatırlattı.

Geçen yıl Musk’ın, Nvidia’yı öncelikle xAI’ye GPU teslimatı yapması için yönlendirdiği ve bu nedenle Tesla’nın çip tedarikinde arka planda kaldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Tesla’nın otomotiv tarafındaki yapay zekâ projeleri de hız kesmeden devam ediyor. Musk, New York'un Buffalo kentindeki Dojo süper bilgisayarının, Tesla'nın otonom sürüş sistemi Autopilot ve insansı robot projesi Optimus'un eğitimi için aktif olarak kullanıldığını belirtti.