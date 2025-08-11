Nvidia ve AMD'nin Çin gelirlerine düzenleme! Yüzde 15’ini ABD hükümetine verecekler

Nvidia ve AMD'nin, yapay zeka çiplerinin Çin'e satışından elde ettikleri gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine ödemeyi kabul ettikleri bildirildi.

Bu anlaşma, ABD'nin ileri teknoloji çip ihracatı için verilen lisansların bir koşulu olarak duyuruldu.

Basına konuşan ABD'li bir yetkili, bu düzenlemenin Nvidia'nın H20 ve AMD'nin MI308 gibi gelişmiş çiplerini kapsadığını belirtti.

ABD, geçtiğimiz aylarda H20 çiplerinin Çin'e satışı durdurulmuş, ancak Nvidia geçen ay ABD'nin satışlara devam etmesine izin verdiğini açıklamıştı. Ticaret Bakanlığı'nın H20 çiplerinin Çin'e satışı için lisans vermeye başladığı bilgisi de eklenmişti.

Nvidia sözcüsü, ABD hükümetinin dünya pazarlarındaki katılımları için belirlediği kurallara uyduklarını ifade ederken, AMD konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.