Nvidia ve Broadcom talep etti, TSMC üretti: Yapay zeka çipleriyle 2024'te rekor gelir elde etti!

Dünyanın önde gelen çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), 2024 yılında yapay zeka çiplerine olan yoğun talep sayesinde gelirinde büyük bir sıçrama yaşadı.

Şirket, bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,9 artışla toplamda 2,894 trilyon Yeni Tayvan doları (Yaklaşık 88 milyar ABD doları) gelir elde etti. Bu gelişme, 2023 yılındaki küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle yaşanan düşüşün ardından dikkat çekici bir toparlanma olarak değerlendiriliyor.

Yapay zeka çiplerine artan talep

TSMC’nin Aralık 2024 gelirleri ise 278,16 milyar Yeni Tayvan doları (yaklaşık 8,4 milyar ABD doları) olarak açıklandı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 57,8'lik bir artışı temsil ediyor.

TSMC, yapay zeka devriminde stratejik bir konuma sahip. Bu büyüme, özellikle Nvidia ve Broadcom gibi şirketlerin yapay zeka çiplerine yönelik artan talepleri ile Microsoft, Amazon ve Google gibi teknoloji devlerinin büyük ölçekli yatırımlarından kaynaklandı.

Şirketin gelecek beklentileri

Analistler, TSMC’nin yapay zeka ve veri merkezleri odaklı yatırımlarla büyümesini sürdüreceğini öngörüyor. Şirketin CEO’su, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte çip talebindeki bu artışın devam edeceğini ifade etti.