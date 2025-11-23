Nvidia 'yapay zeka balonu' tartışmalarına rakamlarla cevap verdi

Teknoloji şirketlerine mesafeli duran Warren Buffett'ın 'Google' yatırımı, teknoloji devinin hisselerini zirveye taşırken yapay zeka balonu tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

Yapay zekanın yeni "dot-com" krizine yol açacağı endişelerine karşılık ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son haftadaki güçlü kazançları dikkat çekti.

Nvidia beklentilerin ötesine geçerek hem satışının hem de kârının yıllık bazda yüzde 60'tan fazla arttığını açıklarken, dördüncü çeyrekte de gelirin yaklaşık 65 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

"Biz çok farklı bir şey görüyoruz"

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları destekleyen bu büyümenin, "balon" endişelerini de azalttığını söyleyen Nvidia CEO'su Jensen Huang, "Yapay zeka balonu hakkında çok konuşuldu. Ancak biz çok farklı bir şey görüyoruz" dedi.

Nvidia'nın insanların her gün kullandığı teknoloji hizmetlerini doldurmada büyük rolü olduğunu söyleyen CEO Huang, "Dünya, veri işlemeden, bilim ve mühendislik simülasyonlarına kadar yapay zeka dışı yazılımlara büyük yatırım yapıyor. Bu her yıl bulut bilişim harcamalarında yüz milyarlarca dolara tekabül ediyor." dedi.

Huang, bu yazılımları çalıştıran altyapının da eski CPU çiplerinden, Nvidia çiplerine geçtiğine dikkat çekti.

CFO Colette Kress ise Nvidia'nın 3 ila 4 trilyon dolarlık bir altyapı hedefi olduğunu hatırlatarak talebin "beklentileri aşmaya devam ettiğini" söyledi.

Alım fırsatı olabilir

Piyasalar henüz korkuları tam olarak aşamasa da NVDA yıl başından bu yana yüzde 29 değer kazancıyla dikkat çekiyor. Ayrıca iki yıldır süren astronomik büyüme Nvidia'yı, teknoloji sektörünün amiral gemisi haline de getirdi.

Analistler de 2026'nın Nvidia için zayıf bir yıl olmayacağını balon endişelerinin ise "alım fırsatı" olabileceğini söylüyor.

Yapay zeka harcamaları sürdürülebilir mi?

Ancak güçlü sonuçlara rağmen borsa henüz gevşemeye hazır değil. Teknoloji şirketlerinin, özellikle Nvidia'nın OpenAI ve Anthropic gibi önemli ve kârsız müşterilere yatırım yaptığı bir dönemde, yapay zeka altyapısına yaptıkları büyük harcamaları sürdürüp sürdürmeyecekleri merak konusu.