OAİB, Yeşil Ekonomi ve Enerji Şubesi kurdu

ANKARA (DÜNYA)

Avrupa Birliği’nin Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında uygulamaya hazırlandığı Sınırda Karbon Mekanizması Düzenlemesi’ne yönelik ihracatçı birliklerinden ilk adım atıldı. Türkiye’de ilk kez Orta Anadolu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde “Yeşil Ekonomi ve Enerji Şubesi” kuruldu. Şube, koordinasyonunda OAİB bünyesindeki birliklere yönelik sektörel eylem planları hazırlanacak.

OAİB’den yapılan yazılı açıklamada, iklim değişikliği ile mücadelenin dünya genelinde farklı bir boyuta taşındığı belirtilerek, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ilk elden etkilerinin hissedileceği Sınırda Karbon Mekanizması Düzenlemesi’nde (SKDM) öncelikli sektörlerden çimento, demir-çelik, alüminyum gibi sektörleri bünyesinde barındıran Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin üyeye hizmet sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

SKD kadar döngüsel ekonominin de tüm sektörlerin pozisyon alması gereken bir konu olduğuna vurgu yapılan OAİB açıklamasında, “Tüm üye ihracatçı firmaların yakın gelecekte ihracat performanslarını artırarak devam ettirmeleri, mevcut pazarlarını korumaları ve yeni pazarlar edinebilmeleri için sürdürülebilirliği esas alan bir dönüşüm sürecine girmelerini kaçınılmaz kılıyor” denildi.

OAİB’in ihracatçı firmalar için yol gösterici olması ve onlar adına süreci belirlemesi gerektiğinden hareketle Yeşil Ekonomi ve Enerji Şubesinin kurulduğu vurgulanan açıklamada, bu birime Erdem Çenesiz’in öncülük ettiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca, Yeşil Ekonomi ve Enerji Şubesi koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi “Sürdürülebilirlik Eylem Planı” çerçevesinde OAİB bünyesindeki Birliklerin sektörel eylem planları hazırlanacak.