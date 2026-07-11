Obezlerin ülkeye bir saatlik maliyeti 220 bin TL

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İngiltere'de obeziteyle mücadeleye yönelik sosyal yardım sistemi yeniden tartışma konusu oldu. Resmi verilere göre, ciddi obezite nedeniyle günlük yaşamını sürdüremediği veya hareket kabiliyeti kısıtlandığı gerekçesiyle binlerce kişi devlet desteği alıyor. Artan maliyetler ise hem siyasetçileri hem de kamuoyunu ikiye böldü.

Saatte yaklaşık 3 bin 600 sterlinlik ödeme

İngiltere'de 3 bin 908 kişi, ciddi obezite nedeniyle Kişisel Bağımsızlık Ödeneği (PIP) kapsamında sosyal yardım alıyor.

Bu kişilere yılda toplam 31,6 milyon sterlin ödeme yapılıyor. Bu da yıl geneline yayıldığında vergi mükelleflerinin saatte yaklaşık 3 bin 615 sterlin sosyal yardım ödemesi yaptığı anlamına geliyor.

1282 kişi haftada 194 sterlin alıyor

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı verilerine göre 1408 kişi, günlük yaşam desteğinin en yüksek seviyesinden haftalık 114,60 sterlin alıyor. 2502 kişi ise standart günlük yaşam desteği kapsamında haftada 76,70 sterlin ödeme alıyor. 2761 kişi, hareket kabiliyetinin ciddi şekilde kısıtlanması nedeniyle haftalık 80 sterlin mobilite desteğinden yararlanıyor.

Her iki üst düzey yardımı birlikte alan 1.282 kişinin haftalık toplam ödemesi ise 194,60 sterline kadar çıkabiliyor.

Pandemi öncesine göre yüzde 67 arttı

Verilere göre, Nisan 2026 itibarıyla obezite nedeniyle PIP alan kişi sayısı 3 bin 908'e yükseldi.

Bu rakam, pandemi öncesindeki son yıl olan dönemde yardım alan 2 bin 332 kişiye kıyasla yaklaşık yüzde 67'lik artışa işaret ediyor.

Ayrıca yardım alanların 1.721'i, yani toplamın yaklaşık yüzde 40'ı, beş yıldan uzun süredir bu destekten yararlanıyor.

"Kilo verdirici ilaç vermek daha ucuz"

İngiltere'nin eski Muhafazakâr Parti lideri Sir Iain Duncan Smith, obezitenin artık tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, sosyal yardım yerine kilo verdirici ilaçların yaygınlaştırılmasını savundu.

Smith, bu ilaçların hem Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hem de vergi mükellefleri açısından daha düşük maliyetli olacağını, ayrıca uzun vadede yardım alan kişiler için de daha faydalı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Kampanya grupları da kilo verdirici enjeksiyonlar veya yeni geliştirilen ilaçların maliyetinin, yıllarca sosyal yardım ödemesi yapılmasından çok daha düşük olduğunu öne sürüyor.

Yeni obezite ilacı satışa çıktı

Wegovy dahil bazı obezite ilaçları bu hafta ilk kez İngiltere'de tablet formunda satışa sunuldu.

Aylık yaklaşık 100 sterlin fiyatla satılacak ilacın, haftalık enjeksiyon şeklinde kullanılan Mounjaro gibi tedavilere alternatif olması bekleniyor.

İlaçlar henüz NHS kapsamında sunulmuyor ancak özel olarak ve bazı marketler aracılığıyla satın alınabiliyor.

"Obeziteyle mücadeleyi genişletiyoruz"

İngiliz hükümeti ise yaptığı açıklamada obeziteyle mücadele kapsamında kilo verdirici ilaçların daha fazla hastaya ulaştırıldığını, büyük işletmeler için gıda sağlığına ilişkin yeni raporlama yükümlülükleri getirildiğini ve satılan ürünlerin daha sağlıklı hale gelmesi için yeni hedefler belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, hükümet döneminde PIP başvurularındaki artış hızının da yavaşladığı belirtildi.