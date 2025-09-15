Ocak-ağustos döneminde İŞKUR aracılığıyla 1 milyondan fazla istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2025’in ilk 8 ayında 1 milyon 19 bin 646 kişiyi işe yerleştirmeye aracılık ettiğini duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye... Ocak-ağustos aylarında toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 615 bin 885 açık iş tespit ettik” ifadelerini kullandı.

Bakan, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatının güçlendirilmeye devam edildiğini vurgulayarak, “İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Işıkhan’ın paylaşımında yer alan verilere göre:

* 56 bin 97 kişi aktif iş gücü programlarından faydalandı.

* 46 bin 822 kişi iş kulübünden yararlandı.

* 1 milyon 735 bin 19 kişiye bireysel danışmanlık verildi.

* 15 bin 431 eğitim kurumu ziyaret edildi.